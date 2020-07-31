"РБ Лейпциг" продлил контракт с Упамекано, которым интересовались европейские топ-клубы

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"РБ Лейпциг" продлил контракт с Упамекано, которым интересовались европейские топ-клубы

"РБ Лейпциг" на своём официальном сайте объявил о заключении нового соглашения с защитником Дайотом Упамекано.

Стороны продлили действующий контракт, истекающий летом 2021 года, на 24 месяца.

Напомним, что 21-летним французом интересовались многие европейские топ-клубы, среди которых "Реал", "Барселона", "Бавария", "Арсенал", "Милан", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

Упамекано выступает за "РБ Лейпциг" с января 2017 года, сыграл 111 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

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