"РБ Лейпциг" продлил контракт с Упамекано, которым интересовались европейские топ-клубы
"РБ Лейпциг" на своём официальном сайте объявил о заключении нового соглашения с защитником Дайотом Упамекано.
Стороны продлили действующий контракт, истекающий летом 2021 года, на 24 месяца.
Напомним, что 21-летним французом интересовались многие европейские топ-клубы, среди которых "Реал", "Барселона", "Бавария", "Арсенал", "Милан", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".
Упамекано выступает за "РБ Лейпциг" с января 2017 года, сыграл 111 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20