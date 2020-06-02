"РБ Лейпциг" продлил контракт с воспитанником клуба

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"РБ Лейпциг" продлил контракт с воспитанником клуба

"РБ Лейпциг" объявил о продлении контракта с воспитанником клуба - опорным полузащитником Томом Крауссом, сообщается в официальном Twitter клуба.

Футболист заключил с немецким клубом контракт до лета 2023 года.

18-летний Краусс является воспитанником "РБ Лейпциг". Он находится в системе "быков" с 2011 года. Он прошел через все молодежные уровни, начиная с команды U12. В нынешнем сезоне хавбек провел 18 матчей за юношескую команду "РБ Лейпциг", забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

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