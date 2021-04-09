"РБ Лейпциг" продлил соглашение с основным защитником

Фото твиттер "РБ Лейпциг"

"РБ Лейпциг" на своём официальном сайте объявил о подписании нового контракта с Вилли Орбаном.

Венгерский центральный защитник продлил договор с "быками" с 2022 по 2025 год.

28-летний Орбан выступает за "РБ Лейпциг" с 2015 года, сыграл 189 матчей, забил 18 голов и сделал 6 ассистов.

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