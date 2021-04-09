"РБ Лейпциг" продлил соглашение с основным защитником
Фото твиттер "РБ Лейпциг"
"РБ Лейпциг" на своём официальном сайте объявил о подписании нового контракта с Вилли Орбаном.
Венгерский центральный защитник продлил договор с "быками" с 2022 по 2025 год.
28-летний Орбан выступает за "РБ Лейпциг" с 2015 года, сыграл 189 матчей, забил 18 голов и сделал 6 ассистов.
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20