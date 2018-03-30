"РБ Лейпциг" продлит контракт с главным тренером

Главный тренер "РБ Лейпциг" Ральф Хазенхюттль в скором времени продлит контракт с клубом.

"Мне хорошо здесь. Я вполне мог представить, что эта команда может прыгнуть выше своей головы. На этой неделе прошли хорошие переговоры между мной и руководством клуба. Обе стороны согласны продолжить сотрудничество после окончания моего контракта в 2019 году. Я не думаю, что эта команда достигла своего потолка и я уверен в том, что она ещё будет развиваться. Матч против "Баварии" даёт чёткое представление о том, на что способна наша команда на текущий момент. Вот почему я могу остаться здесь на долгий срок" - цитирует 50-летнего специалиста ESPN.

Ранее сообщалось, что в услугах Хазенхюттля заинтересованы "Бавария" и дортмундская "Боруссия".

Не пропустите: Наби Кейта оштрафован на кругленькую сумму. | http://soccernews.ru