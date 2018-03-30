"РБ Лейпциг" продлит контракт с главным тренером
Главный тренер "РБ Лейпциг" Ральф Хазенхюттль в скором времени продлит контракт с клубом.
"Мне хорошо здесь. Я вполне мог представить, что эта команда может прыгнуть выше своей головы. На этой неделе прошли хорошие переговоры между мной и руководством клуба. Обе стороны согласны продолжить сотрудничество после окончания моего контракта в 2019 году. Я не думаю, что эта команда достигла своего потолка и я уверен в том, что она ещё будет развиваться. Матч против "Баварии" даёт чёткое представление о том, на что способна наша команда на текущий момент. Вот почему я могу остаться здесь на долгий срок" - цитирует 50-летнего специалиста ESPN.
Ранее сообщалось, что в услугах Хазенхюттля заинтересованы "Бавария" и дортмундская "Боруссия".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|27
|66
|2
|Шальке
|27
|49
|3
|Боруссия Дортмунд
|27
|48
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|27
|45
|5
|Байер Леверкузен
|27
|44
|6
|РБ Лейпциг
|27
|43
|7
|Хоффенхайм
|27
|39
|8
|Штутгарт
|27
|37
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|27
|36
|10
|Аугсбург
|27
|35
|11
|Герта
|27
|35
|12
|Вердер Бремен
|27
|33
|13
|Ганновер 96
|27
|32
|14
|Фрайбург
|27
|30
|15
|Вольфсбург
|27
|25
|16
|Майнц 05
|27
|25
|17
|Кельн
|27
|20
|18
|Гамбург
|27
|18