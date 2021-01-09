"РБ Лейпциг" проиграл дортмундской "Боруссии"
В рамках 15-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская "Боруссия" добыла выездную победу над "РБ Лейпцигом".
"РБ Лейпциг" по-прежнему занимает второе место, а "Боруссия" идет четвертой.
"РБ Лейпциг" - "Боруссия" Д 1:3
Голы: Санчо, 55 - 0:1, Холанд, 71 - 0:2, Холанд, 84 - 0:3, Серлот, 89 - 1:3
"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Упамекано, Анхелиньо, Адамс, Забитцер (Клостерманн, 61), Ольмо, Айдара (Хван Хи Чхан, 71), Форсберг (Серлот, 61), Поульсен (Самарджич, 88).
"Боруссия" Д: Бюрки, Хуммельс, Аканджи, Геррейру, Дилэйни (Загаду, 69), Витцель (Джан, 30), Санчо (Тиггес, 85), Рейна, Менье, Ройс (Брандт, 85), Холанд.
Читайте также: "Шальке" прервал 30-матчевую серию без побед, "Байер" потерял очки в матче с "Вердером". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Одриосола намерен покинуть "Реал" в январе
-
Месси забил 48-й гол со штрафного за "Барселону". Это на один больше, чем у Роналду в клубной карьере
-
Агент Гурцкая рассказал, какую компенсацию Газизов получил за увольнение из "Спартака"
-
Куман прокомментировал победу над "Гранадой"
-
"Арсенал" пробился в 1/16 финала Кубка Англии, добыв победу в экстра-таймах
-
"Челси" намерен подписать Упамекано
-
"РБ Лейпциг" проиграл дортмундской "Боруссии"
-
Дубли Месси и Гризманна принесли "Барселоне" крупную победу над "Гранадой"
-
Журналист Карпов раскрыл детали контракта Хендрикса со "Спартаком"
-
"Дженоа" обыграла "Болонью" и покинула зону вылета
-
Бускетс проводит 600-й матч за "Барселону"
-
1
Месси стал автором уникального достижения в Ла Лиге
-
"Лестер", "Фулхэм" и "Шеффилд" прошли в 1/16 финала Кубка Англии
-
Диего Коста ведет переговоры с "Вулверхэмптоном"
-
Йович намерен покинуть "Реал"
-
1
Ди Мария хочет воссоединиться с Роналду
-
"Челси" добавил в свой шорт-лист еще двух тренеров
-
Кокорин на сборах "Спартака" будет работать в общей группе
-
Матч "Осасуна" - "Реал" могут перенести на завтра
-
"Шальке" прервал 30-матчевую серию без побед, "Байер" потерял очки в матче с "Вердером"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20