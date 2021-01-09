"РБ Лейпциг" проиграл дортмундской "Боруссии"

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"РБ Лейпциг" проиграл дортмундской "Боруссии"

В рамках 15-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская "Боруссия" добыла выездную победу над "РБ Лейпцигом".

"РБ Лейпциг" по-прежнему занимает второе место, а "Боруссия" идет четвертой.

"РБ Лейпциг" - "Боруссия" Д 1:3

Голы: Санчо, 55 - 0:1, Холанд, 71 - 0:2, Холанд, 84 - 0:3, Серлот, 89 - 1:3

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Упамекано, Анхелиньо, Адамс, Забитцер (Клостерманн, 61), Ольмо, Айдара (Хван Хи Чхан, 71), Форсберг (Серлот, 61), Поульсен (Самарджич, 88).

"Боруссия" Д: Бюрки, Хуммельс, Аканджи, Геррейру, Дилэйни (Загаду, 69), Витцель (Джан, 30), Санчо (Тиггес, 85), Рейна, Менье, Ройс (Брандт, 85), Холанд.

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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