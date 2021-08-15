"РБ Лейпциг" проиграл "Майнцу" в первом туре Бундеслиги

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"РБ Лейпциг" проиграл "Майнцу" в первом туре БундеслигиФото: инстаграм "Лейпцига"/Автор неизвестен

"РБ Лейпциг" потерпел поражение в матче первого тура Бундеслиги против "Майнца" со счетом 1:0.

"Майнц" - "РБ Лейпциг" - 1:0

Гол: Ниахате, 13 - 1:0.

"Майнц" – Центнер, Видмер, Белль, Хак, Ниакате, Аарон Мартин, Баррейро, Небель (Реш, 90), Тауэр (Фюрстнер, 86), Ли Чжэ Сон (Килиан, 90), Буркардт.

"РБ Лейпциг" – Гулачи, Мукиеле (Бробби, 82), Орбан, Симакан, Анхелиньо, Кампль, Нкунку (Собослаи, 64), Адамс (Забитцер, 64), Айдара (Хван Хи Чхан, 64), Форсберг, Андре Силва.

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