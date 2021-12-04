"РБ Лейпциг" проиграл "Унион Берлин" в матче Бундеслиги

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"РБ Лейпциг" проиграл "Унион Берлин" в матче БундеслигиФото: твиттер "Униона"

В стартовом матче 14-го тура немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" уступил "Унион Берлин".

Благодаря победе "Унион" поднялся на четвертое место. "РБ Лейпциг" остается восьмым.

"Унион Берлин" - "РБ Лейпциг" 2:1

Голы: Авонийи, 6 - 1:0, Нкунку, 13 - 1:1, Баумгартль, 57 - 2:1

"Унион Берлин": Люте, Рюэрсон, Кнохе, Фридрих, Баумгартль, Гиссельманн, Хедира, Премель, Крузе (Харагути, 72), Беккер (Фогльзаммер, 80), Авонийи (Беренс, 80).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Хенрихс (Форсберг, 64), Клостерманн (Симакан, 70), Мукиеле, Гвардиол, Анхелиньо, Лаймер (Кампль, 70), Нкунку, Адамс, Собослаи (Бробби, 78), Андре Силва.   

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