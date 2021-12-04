"РБ Лейпциг" проиграл "Унион Берлин" в матче Бундеслиги
Фото: твиттер "Униона"
В стартовом матче 14-го тура немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" уступил "Унион Берлин".
Благодаря победе "Унион" поднялся на четвертое место. "РБ Лейпциг" остается восьмым.
"Унион Берлин" - "РБ Лейпциг" 2:1
Голы: Авонийи, 6 - 1:0, Нкунку, 13 - 1:1, Баумгартль, 57 - 2:1
"Унион Берлин": Люте, Рюэрсон, Кнохе, Фридрих, Баумгартль, Гиссельманн, Хедира, Премель, Крузе (Харагути, 72), Беккер (Фогльзаммер, 80), Авонийи (Беренс, 80).
"РБ Лейпциг": Гулачи, Хенрихс (Форсберг, 64), Клостерманн (Симакан, 70), Мукиеле, Гвардиол, Анхелиньо, Лаймер (Кампль, 70), Нкунку, Адамс, Собослаи (Бробби, 78), Андре Силва.
Читайте также: Трудный успех "Баварии", "хоккейная" победа "Хоффенхайма", неудача "РБ Лейпциг": результаты 13-го тура Бундеслиги. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Манчестер Юнайтед" готов побороться за хавбека "Барселоны"
-
"Зенит" потерял очки в матче с "Ростовом"
-
"Бавария" и "Барселона" сыграют без зрителей в решающем матче Лиги Чемпионов
-
Роналду в матче с "Арсеналом" установил личный рекорд по прессинг-действиям в этом сезоне АПЛ
-
"Фиорентина" намерена избавиться от Кокорина
Лента новостей
-
Хави высказался о будущем де Йонга
-
Стали известны сроки восстановления Кьяера
-
"Гранада" добыла победу над "Алавесом"
-
Орлов раскритиковал Дзюбу
-
1
"РБ Лейпциг" проиграл "Унион Берлин" в матче Бундеслиги
-
1
Рангник рассказал, что мог возглавить "Челси"
-
1
"Спартак" завершает трансфер Свинова
-
1
"Барселона" и "Реал" встретятся в полуфинале Суперкубка Испании
-
"Зенит" назвал лучшего футболиста команды в ноябре
-
Анчелотти высказался о мечте Мбаппе перейти в "Реал"
-
Селихов стал лучшим игроком "Спартака" в ноябре
-
Семак прокомментировал ничью с "Ростовом"
-
"Манчестер Юнайтед" готов побороться за хавбека "Барселоны"
-
Фанаты "Зенита" покинули стадион во время игры против "Ростова"
-
Экс-арбитр Федотов оценил эпизод с назначенным пенальти в ворота "Зенита"
-
Рангник раскрыл сроки своего контракта с "Манчестер Юнайтед"
-
1
Почеттино высказался о результативности Месси
-
ЦСКА интересуется защитником "Уфы"
-
"Зенит" потерял очки в матче с "Ростовом"
-
"Локомотив" назвал лучшего игрока команды по итогам ноября
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20