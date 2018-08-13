"РБ Лейпциг" работает над трансфером игрока "Баварии"

"РБ Лейпциг" работает над трансфером полузащитника "Баварии" Себастьяна Руди, сообщает немецкая пресса.

28-летний футболист в конце прошлой недели побывал в расположении "быков", параллельно проведя предварительные переговоры о своём возможном переходе.

"Бавария", в свою очередь, не против ухода Руди, на которого не особо рассчитывает тренерский штаб команды.

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