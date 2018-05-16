"РБ Лейпциг" расстанется с главным тренером

Теги рб лейпцигральф хазенхюттль

"РБ Лейпциг" расстанется с главным тренером
Главный тренер "РБ Лейпциг" Ральф Хазенхюттль будет уволен в ближайшее время, сообщает Bild.

По сведениям издания, руководство клуба договорилось с наставником о расторжении контракта по обоюдному согласию. 

В этом сезоне "РБ Лейпциг" под руководством Хазенхюттля занял шестое место в Бундеслиге, а также дошел до 1/4 финала Лиги Европы.

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