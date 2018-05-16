"РБ Лейпциг" расстанется с главным тренером



Главный тренер "РБ Лейпциг" Ральф Хазенхюттль будет уволен в ближайшее время, сообщает Bild.

По сведениям издания, руководство клуба договорилось с наставником о расторжении контракта по обоюдному согласию.

В этом сезоне "РБ Лейпциг" под руководством Хазенхюттля занял шестое место в Бундеслиге, а также дошел до 1/4 финала Лиги Европы.

Не пропустите: Лёв продлил соглашение со сборной Германии. | http://soccernews.ru