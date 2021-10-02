"РБ Лейпциг" разгромил "Бохум" в Бундеслиге
Фото: твиттер "РБ Лейпцига"
В рамках 7-го тура немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" уверенно разобрался с "Бохумом".
Благодаря победе "РБ Лейпциг" вышел на седьмое место. "Бохум" идет предпоследним.
"РБ Лейпциг" - "Бохум" 3:0
Голы: Андре Силва, 69 - 1:0, Нкунку, 73 - 2:0, Нкунку, 78 - 3:0
"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерманн, Гвардиол, Симакан (Лаймер, 79), Анхелиньо (Мукиеле, 61), Адамс, Кампль (Мориба, 79), Форсберг (Собослаи, 69), Нкунку, Айдара, Поульсен (Андре Силва, 69).
"Бохум": Риманн, Бокхорн, Машович, Белла-Кочап, Данило Соарес, Теше (Остерхаге, 82), Лосилла, Реджбечай (Левен, 77), Асано (Блум, 78), Хольтманн (Польтер, 73), Антви-Аджей (Пантович, 78).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20