"РБ Лейпциг" разгромил "Бохум" в Бундеслиге

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"РБ Лейпциг" разгромил "Бохум" в БундеслигеФото: твиттер "РБ Лейпцига"

В рамках 7-го тура немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" уверенно разобрался с "Бохумом".

Благодаря победе "РБ Лейпциг" вышел на седьмое место. "Бохум" идет предпоследним.

"РБ Лейпциг" - "Бохум" 3:0

Голы: Андре Силва, 69 - 1:0, Нкунку, 73 - 2:0, Нкунку, 78 - 3:0

"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерманн, Гвардиол, Симакан (Лаймер, 79), Анхелиньо (Мукиеле, 61), Адамс, Кампль (Мориба, 79), Форсберг (Собослаи, 69), Нкунку, Айдара, Поульсен (Андре Силва, 69).

"Бохум": Риманн, Бокхорн, Машович, Белла-Кочап, Данило Соарес, Теше (Остерхаге, 82), Лосилла, Реджбечай (Левен, 77), Асано (Блум, 78), Хольтманн (Польтер, 73), Антви-Аджей (Пантович, 78).  

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