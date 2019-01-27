"РБ Лейпциг" разгромил "Фортуну" благодаря дублю Поульсена
В матче 19-го тура чемпионата Германии "РБ Лейпциг" на выезде разгромил "Фортуну" со счетом 4:0. Победу быкам принесли дубль Юссуфа Поульсена, а также голы Ибраима Конате и Конрада Лаймера.
Благодаря этой победе "РБ Лейцпиг" вышел на четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 34 очка. "Фортуна" осталась на 14-й позиции, имея в активе 21 очко.
"Фортуна" – "РБ Лейпциг" - 0:4 (0:3)
Голы: Поульсен, 2 - 0:1, Конате, 9 - 0:2, Поульсен, 16 - 0:3, Лаймер, 68 - 0:4
"РБ Лейпциг": Гулачи, Конате, Хальстенберг, Клостерманн, Орбан, Лаймер, Демме (Форсберг, 73), Адамс, Забитцер (Матеус Кунья, 85), Вернер (Огюстен, 85), Поульсен.
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