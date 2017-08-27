"РБ Лейпциг" разгромил "Фрайбург"

В матче 2-го тура немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" на своем поле разгромил "Фрайбург" со счетом 4:1.

"РБ Лейпциг" - "Фрайбург" - 4:1

Голы: Нидерлерхнер, 23 - 0:1, Вернер, 48 - 1:1, Орбан, 55 - 2:1, Вернер, 71 - 3:1, Брума, 80 - 4:1.

"РБ Лейпциг": Гуляси, Клостерманн, Орбан, Упомекано, Хальстенберг, Забитцер, Кейта, Демме (Лаймер, 82), Форсберг, Огустин (Брума, 78), Вернер (Кайзер, 85).

"Фрайбург": Шволов, Линхарт, Шустер, Кемпф, Штенцель, Хефлер, Франтц, Гюнтер, Терраццино (Кат, 70), Хаберер (Петерсен, 70), Нидерлерхнер (Бюлют, 52).

Удаление: Хефлер, 81.

Напомним, вчера "Боруссия" обыграла "Герту". | soccernews.ru