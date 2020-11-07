"РБ Лейпциг" разгромил "Фрайбург" и другие результаты 7-го тура Бундеслиги

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"РБ Лейпциг" разгромил "Фрайбург" и другие результаты 7-го тура Бундеслиги

Представляем результаты матчей 7-го тура немецкой Бундеслиги.

"Штутгарт" - "Айнтрахт" 2:2

Голы: Гонсалес (пен), 17 - 1:0, Кастро, 37 - 2:0, Андре Силва, 61 - 2:1, Абраам, 75 - 2:2

"Штутгарт": Кобель, Соса, Кемпф, Штенцель, Климович (Калайджич, 85), Эндо, Вамангитука (Кулибали, 73), Мангаля, Гонсалес, Кастро (Дидави, 90), Каразор (Антон, 73).

"Айнтрахт": Трапп, Туре (Юнес, 46), Хинтереггер, Абраам, Цубер (Баркок, 46), Хасебе, Кор, Ильзанкер (Соу, 80), Камада (Костич, 87), Андре Силва, Дост.


"Аугсбург" - "Герта" 0:3

Голы: Матеус Кунья (пен), 44 - 0:1, Лукебакио, 51 - 0:2, Пионтек, 85 - 0:3

"Аугсбург": Гикевич, Яго, Удуохай, Гауэлеу, Гумны, Груэсо (Рихтер, 77), Калиджури, Штробль (Хедира, 76), Варгас (Оксфорд, 76), Хан (Финнбогасон, 60), Грегорич (Нидерлехнер, 60).

"Герта": Шволов, Альдерете, Платтенхардт, Пекарик, Штарк, Гендузи, Дарида (Левен, 88), Лукебакио (Нганкам, 88), Боята (Дардаи, 90), Кордоба (Пионтек, 46), Матеус Кунья (Лекки, 90).


"Майнц" - "Шальке" 2:2

Голы: Бросински (пен), 6 - 1:0, Ут, 36 - 1:1, Матета (пен), 45 - 2:1, Сен-Жюст (аг), 82 - 2:2

"Майнц": Центнер, Бросински (Озтуналы, 46), Сен-Жюст, Ниакате, Килиан, Боэтиюс (Квайсон, 84), Фернандеш, Баррейро (Кунде, 79), Латца, Матета (Чжи Дон Вон, 79), Буркардт (Онисиво, 66).

"Шальке": Реннов, Людевиг (Скрибски, 71), Кабак (Ибишевич, 81), Настасич, Очипка, Шопф (Боздоган, 63), Маскарель, Харит (Раман, 71), Сане, Пасиенсия, Ут.


"Унион Берлин" - "Арминия" 5:0

Голы: Эндо, 3 - 1:0, Андрих, 13 - 2:0, Беккер, 45 - 3:0, Крузе (пен), 52 - 4:0, Тойхерт, 89 - 5:0

"Унион Берлин": Люте, Кнохе, Триммель, Фридрих, Ленц, Гентнер (Грисбек, 73), Эндо (Гогия, 20), Андрих, Беккер (Мацеевски, 83), Крузе (Тойхерт, 82), Похьянпало (Авонийи, 73).

"Арминия": Ортега, ван дер Хорн, Пипер, Брюннер, Барретт-Лаурсен, Притль, Майер (Зойферт, 46), Хартель (Ябо, 46), Доан (Кордова, 82), Суку (Кунце, 46), Клос (Шипплок, 88).


"РБ Лейпциг" - "Фрайбург" 3:0

Голы: Конате, 26 - 1:0, Забитцер (пен), 70 - 2:0, Анхелиньо, 89 - 3:0

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Конате, Мукиеле (Хенрихс, 46), Анхелиньо, Кампль (Адамс, 82), Забитцер, Нкунку (Хван Хи Чхан, 87), Айдара (Ольмо, 63), Форсберг (Серлот, 63), Поульсен.

"Фрайбург": Мюллер, Гульде (Квон Чхан Хун, 84), Хайнц, Гюнтер, Линхарт, Хефлер (Чжон Ву Ен, 75), Сантамария (Грифо, 64), Шаллаи (Петерсен, 75), Темпельманн, Кюблер (Шмид, 64), Хелер.

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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
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