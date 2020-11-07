"РБ Лейпциг" разгромил "Фрайбург" и другие результаты 7-го тура Бундеслиги
Представляем результаты матчей 7-го тура немецкой Бундеслиги.
"Штутгарт" - "Айнтрахт" 2:2
Голы: Гонсалес (пен), 17 - 1:0, Кастро, 37 - 2:0, Андре Силва, 61 - 2:1, Абраам, 75 - 2:2
"Штутгарт": Кобель, Соса, Кемпф, Штенцель, Климович (Калайджич, 85), Эндо, Вамангитука (Кулибали, 73), Мангаля, Гонсалес, Кастро (Дидави, 90), Каразор (Антон, 73).
"Айнтрахт": Трапп, Туре (Юнес, 46), Хинтереггер, Абраам, Цубер (Баркок, 46), Хасебе, Кор, Ильзанкер (Соу, 80), Камада (Костич, 87), Андре Силва, Дост.
"Аугсбург" - "Герта" 0:3
Голы: Матеус Кунья (пен), 44 - 0:1, Лукебакио, 51 - 0:2, Пионтек, 85 - 0:3
"Аугсбург": Гикевич, Яго, Удуохай, Гауэлеу, Гумны, Груэсо (Рихтер, 77), Калиджури, Штробль (Хедира, 76), Варгас (Оксфорд, 76), Хан (Финнбогасон, 60), Грегорич (Нидерлехнер, 60).
"Герта": Шволов, Альдерете, Платтенхардт, Пекарик, Штарк, Гендузи, Дарида (Левен, 88), Лукебакио (Нганкам, 88), Боята (Дардаи, 90), Кордоба (Пионтек, 46), Матеус Кунья (Лекки, 90).
"Майнц" - "Шальке" 2:2
Голы: Бросински (пен), 6 - 1:0, Ут, 36 - 1:1, Матета (пен), 45 - 2:1, Сен-Жюст (аг), 82 - 2:2
"Майнц": Центнер, Бросински (Озтуналы, 46), Сен-Жюст, Ниакате, Килиан, Боэтиюс (Квайсон, 84), Фернандеш, Баррейро (Кунде, 79), Латца, Матета (Чжи Дон Вон, 79), Буркардт (Онисиво, 66).
"Шальке": Реннов, Людевиг (Скрибски, 71), Кабак (Ибишевич, 81), Настасич, Очипка, Шопф (Боздоган, 63), Маскарель, Харит (Раман, 71), Сане, Пасиенсия, Ут.
"Унион Берлин" - "Арминия" 5:0
Голы: Эндо, 3 - 1:0, Андрих, 13 - 2:0, Беккер, 45 - 3:0, Крузе (пен), 52 - 4:0, Тойхерт, 89 - 5:0
"Унион Берлин": Люте, Кнохе, Триммель, Фридрих, Ленц, Гентнер (Грисбек, 73), Эндо (Гогия, 20), Андрих, Беккер (Мацеевски, 83), Крузе (Тойхерт, 82), Похьянпало (Авонийи, 73).
"Арминия": Ортега, ван дер Хорн, Пипер, Брюннер, Барретт-Лаурсен, Притль, Майер (Зойферт, 46), Хартель (Ябо, 46), Доан (Кордова, 82), Суку (Кунце, 46), Клос (Шипплок, 88).
"РБ Лейпциг" - "Фрайбург" 3:0
Голы: Конате, 26 - 1:0, Забитцер (пен), 70 - 2:0, Анхелиньо, 89 - 3:0
"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Конате, Мукиеле (Хенрихс, 46), Анхелиньо, Кампль (Адамс, 82), Забитцер, Нкунку (Хван Хи Чхан, 87), Айдара (Ольмо, 63), Форсберг (Серлот, 63), Поульсен.
"Фрайбург": Мюллер, Гульде (Квон Чхан Хун, 84), Хайнц, Гюнтер, Линхарт, Хефлер (Чжон Ву Ен, 75), Сантамария (Грифо, 64), Шаллаи (Петерсен, 75), Темпельманн, Кюблер (Шмид, 64), Хелер.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20