"РБ Лейпциг" разгромил "Герту"

В рамках 27-го тура немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" крупно обыграл "Герту". "Быки" так и остались на третьем месте, однако теперь они опережают менхенгладбахскую "Боруссию" на 5 очков.

"РБ Лейпциг" - "Герта" 5:0

Голы: Форсберг, 17 - 1:0, Поульсен, 27 - 2:0, Поульсен, 56 - 3:0, Поульсен, 62 - 4:0, Айдара, 64 - 5:0

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Мукиеле (Лаймер, 65), Хальстенберг, Конате, Форсберг (Забитцер, 75), Кампль, Адамс, Айдара, Вернер, Поульсен (Матеус Кунья, 70).

"Герта": Ярстейн, Миттельштедт, Рекик, Штарк, Лустенбергер (Клюнтер, 59), Груйич, Майер (Шелбред, 77), Дуда, Лазаро, Калу (Лекки, 75), Зельке.

Предупреждения: Штарк (13), Мукиеле (42).

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