"РБ Лейпциг" разгромил "Герту"
В рамках 27-го тура немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" крупно обыграл "Герту". "Быки" так и остались на третьем месте, однако теперь они опережают менхенгладбахскую "Боруссию" на 5 очков.
"РБ Лейпциг" - "Герта" 5:0
Голы: Форсберг, 17 - 1:0, Поульсен, 27 - 2:0, Поульсен, 56 - 3:0, Поульсен, 62 - 4:0, Айдара, 64 - 5:0
"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Мукиеле (Лаймер, 65), Хальстенберг, Конате, Форсберг (Забитцер, 75), Кампль, Адамс, Айдара, Вернер, Поульсен (Матеус Кунья, 70).
"Герта": Ярстейн, Миттельштедт, Рекик, Штарк, Лустенбергер (Клюнтер, 59), Груйич, Майер (Шелбред, 77), Дуда, Лазаро, Калу (Лекки, 75), Зельке.
Предупреждения: Штарк (13), Мукиеле (42).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|27
|63
|2
|Бавария Мюнхен
|27
|61
|3
|РБ Лейпциг
|26
|49
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|27
|47
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|26
|46
|6
|Вердер Бремен
|27
|42
|7
|Байер Леверкузен
|27
|42
|8
|Вольфсбург
|27
|42
|9
|Хоффенхайм
|27
|41
|10
|Герта
|26
|35
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|27
|34
|12
|Фрайбург
|27
|32
|13
|Майнц 05
|27
|30
|14
|Аугсбург
|27
|25
|15
|Шальке
|26
|23
|16
|Штутгарт
|26
|20
|17
|ФК Нюрнберг
|27
|16
|18
|Ганновер 96
|26
|14