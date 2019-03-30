"РБ Лейпциг" разгромил "Герту"

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"РБ Лейпциг" разгромил "Герту"

В рамках 27-го тура немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" крупно обыграл "Герту". "Быки" так и остались на третьем месте, однако теперь они опережают менхенгладбахскую "Боруссию" на 5 очков.

"РБ Лейпциг" - "Герта" 5:0

Голы: Форсберг, 17 - 1:0, Поульсен, 27 - 2:0, Поульсен, 56 - 3:0, Поульсен, 62 - 4:0, Айдара, 64 - 5:0

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Мукиеле (Лаймер, 65), Хальстенберг, Конате, Форсберг (Забитцер, 75), Кампль, Адамс, Айдара, Вернер, Поульсен (Матеус Кунья, 70).

"Герта": Ярстейн, Миттельштедт, Рекик, Штарк, Лустенбергер (Клюнтер, 59), Груйич, Майер (Шелбред, 77), Дуда, Лазаро, Калу (Лекки, 75), Зельке.

Предупреждения: Штарк (13), Мукиеле (42).

Читайте также: Дортмундская "Боруссия" вырвала победу над "Вольфсбургом", "Бавария" потеряла очки и другие результаты 27-го тура Бундеслиги. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 27 63
2 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 27 61
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 26 49
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 27 47
5 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 26 46
6 Вердер Бремен Вердер Бремен 27 42
7 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 27 42
8 Вольфсбург Вольфсбург 27 42
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 27 41
10 Герта Герта 26 35
11 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 27 34
12 Фрайбург Фрайбург 27 32
13 Майнц 05 Майнц 05 27 30
14 Аугсбург Аугсбург 27 25
15 Шальке Шальке 26 23
16 Штутгарт Штутгарт 26 20
17 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 27 16
18 Ганновер 96 Ганновер 96 26 14
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