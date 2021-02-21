"РБ Лейпциг" разгромил "Грету" и почти догнал "Баварию"
В Берлине завершился матч 22 тура немецкой Бундеслиги. "Герта" принимала "РБ Лейпциг". Матч закончился разгромным поражением хозяев со счетом 0:3. "Быки" после этого матча набрали 47 очков и закрепились на втором месте в таблице. Отставание от лидирующей "Баварии" сократилось до 2 баллов. Берлинцы занимают пограничную позицию на дне турнирной таблицы. В их активе 18 очков в 22 матчах и 15 строчка.
"Герта" - "РБ Лейпциг" 0:3 (0:1)
Голы: Забитцер, 28 - 0:1, Мукиеле, 71 - 0:2, Орбан, 84 - 0:3
"Герта": Ярстейн, Штарк, Клюнтер, Дардаи, Миттельштедт, Лекки (Нетц, 60), Хедира (Гендузи, 68), Тузар, Лукебакио (Радонич, 60), Пионтек (Нганкам, 84), Матеус Кунья.
"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Хальстенберг (Конате, 83), Клостерманн, Анхелиньо, Адамс, Забитцер, Ольмо (Клюйверт, 79), Айдара (Мукиеле, 60), Поульсен (Серлот, 83), Хван Хи Чхан (Нкунку, 59).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20