"РБ Лейпциг" разгромил "Грету" и почти догнал "Баварию"

В Берлине завершился матч 22 тура немецкой Бундеслиги. "Герта" принимала "РБ Лейпциг". Матч закончился разгромным поражением хозяев со счетом 0:3. "Быки" после этого матча набрали 47 очков и закрепились на втором месте в таблице. Отставание от лидирующей "Баварии" сократилось до 2 баллов. Берлинцы занимают пограничную позицию на дне турнирной таблицы. В их активе 18 очков в 22 матчах и 15 строчка.

"Герта" - "РБ Лейпциг" 0:3 (0:1)

Голы: Забитцер, 28 - 0:1, Мукиеле, 71 - 0:2, Орбан, 84 - 0:3

"Герта": Ярстейн, Штарк, Клюнтер, Дардаи, Миттельштедт, Лекки (Нетц, 60), Хедира (Гендузи, 68), Тузар, Лукебакио (Радонич, 60), Пионтек (Нганкам, 84), Матеус Кунья.