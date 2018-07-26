"РБ Лейпциг" разгромил "Хеккен", "Дюделанж" взял верх над "Дритой"

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"РБ Лейпциг" разгромил "Хеккен", "Дюделанж" взял верх над "Дритой"В рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы "РБ Лейпциг" разгромил шведский "Хеккен", а люксембургский "Дюделанж" взял верх над "Дритой" из Косово.

"РБ Лейпциг" - "Хаккен" - 4:0

Голы: Брума, 35 - 1:0, Кунха, 39 - 2:0, Кампль, 50 - 3:0, Огустин, 84 - 4:0.

"РБ Лейпциг": Гуляси, Клостерманн, Конате, Орбан, Пинтос (Мукиеле, 68), Демме, Ильзанкер, Кампль, Кунха (Хартманн, 89), Огустин, Брума (Стьерлин, 85).

Удаление: Ильзанкер, 81 ("РБ Лейпциг").

"Дюделанж" - "Дрита" - 2:1

Голы: Шабани, 45+2 - 0:1, Перес, 66 - 1:1, Турпель, 81 - 2:1 (пенальти).

Удаление: Красники, 80 ("Дрита").

Напомним, ранее состоялось пять матчей турнира. | soccernews.ru

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