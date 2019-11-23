"РБ Лейпциг" разгромил "Кельн" и вышел на 2-е место в Бундеслиге

1 Теги рб лейпцигкельн

"РБ Лейпциг" разгромил "Кельн" и вышел на 2-е место в Бундеслиге

В матче 12-го тура чемпионата Германии "РБ Лейпциг" разгромил "Кельн" со счетом 4:1. Победу "быкам" принесли дубль Форсберга, а также голы Вернера и Лаймера. У гостей отличился Чихос.

Благодаря победе "РБ Лейпциг" вышел на второе место в турнирной таблице Бундеслиги. "Кельн" остался на зоне вылета на 17-й позиции.

Напомним, что "РБ Лейпциг" является соперником "Зенит" в групповом этапе Лиги Чемпионов.

"РБ Лейпциг" – "Кельн" - 4:1 (3:1)
Голы: Вернер, 22 - 1:0, Форсберг, 32 (с пенальти) - 2:0, Лаймер, 37 - 3:0, Чихос, 39 - 3:1, Форсберг, 79 - 4:1

"РБ Лейпциг": Гулачи, Упамекано, Клостерманн, Хальстенберг (Саракки, 82), Ильзанкер, Форсберг (Айдара, 80), Лаймер, Демме, Забитцер, Нкунку (Шик, 76), Вернер.

Не пропустите: "Боруссия" спаслась от поражения в матче с "Падерборном". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Лейпциг возьмет чемпионат!

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Челси" и вошел в топ-3 АПЛ

"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Челси" и вошел в топ-3 АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 12 25
2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 12 24
3 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 12 24
4 Фрайбург Фрайбург 12 22
5 Шальке Шальке 12 22
6 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 12 20
7 Вольфсбург Вольфсбург 12 20
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 11 20
9 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 12 19
10 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 12 17
11 Унион Берлин Унион Берлин 12 16
12 Герта Герта 11 11
13 Вердер Бремен Вердер Бремен 12 11
14 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 12 11
15 Аугсбург Аугсбург 11 10
16 Майнц 05 Майнц 05 11 9
17 Кельн Кельн 12 7
18 Падерборн Падерборн 12 5
Полная таблица

топ-5 тегов