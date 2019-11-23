"РБ Лейпциг" разгромил "Кельн" и вышел на 2-е место в Бундеслиге
В матче 12-го тура чемпионата Германии "РБ Лейпциг" разгромил "Кельн" со счетом 4:1. Победу "быкам" принесли дубль Форсберга, а также голы Вернера и Лаймера. У гостей отличился Чихос.
Благодаря победе "РБ Лейпциг" вышел на второе место в турнирной таблице Бундеслиги. "Кельн" остался на зоне вылета на 17-й позиции.
Напомним, что "РБ Лейпциг" является соперником "Зенит" в групповом этапе Лиги Чемпионов.
"РБ Лейпциг" – "Кельн" - 4:1 (3:1)
Голы: Вернер, 22 - 1:0, Форсберг, 32 (с пенальти) - 2:0, Лаймер, 37 - 3:0, Чихос, 39 - 3:1, Форсберг, 79 - 4:1
"РБ Лейпциг": Гулачи, Упамекано, Клостерманн, Хальстенберг (Саракки, 82), Ильзанкер, Форсберг (Айдара, 80), Лаймер, Демме, Забитцер, Нкунку (Шик, 76), Вернер.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|12
|25
|2
|РБ Лейпциг
|12
|24
|3
|Бавария Мюнхен
|12
|24
|4
|Фрайбург
|12
|22
|5
|Шальке
|12
|22
|6
|Боруссия Дортмунд
|12
|20
|7
|Вольфсбург
|12
|20
|8
|Хоффенхайм
|11
|20
|9
|Байер Леверкузен
|12
|19
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|12
|17
|11
|Унион Берлин
|12
|16
|12
|Герта
|11
|11
|13
|Вердер Бремен
|12
|11
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|12
|11
|15
|Аугсбург
|11
|10
|16
|Майнц 05
|11
|9
|17
|Кельн
|12
|7
|18
|Падерборн
|12
|5