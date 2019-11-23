"РБ Лейпциг" разгромил "Кельн" и вышел на 2-е место в Бундеслиге

В матче 12-го тура чемпионата Германии "РБ Лейпциг" разгромил "Кельн" со счетом 4:1. Победу "быкам" принесли дубль Форсберга, а также голы Вернера и Лаймера. У гостей отличился Чихос.

Благодаря победе "РБ Лейпциг" вышел на второе место в турнирной таблице Бундеслиги. "Кельн" остался на зоне вылета на 17-й позиции.

Напомним, что "РБ Лейпциг" является соперником "Зенит" в групповом этапе Лиги Чемпионов.

"РБ Лейпциг" – "Кельн" - 4:1 (3:1)

Голы: Вернер, 22 - 1:0, Форсберг, 32 (с пенальти) - 2:0, Лаймер, 37 - 3:0, Чихос, 39 - 3:1, Форсберг, 79 - 4:1

"РБ Лейпциг": Гулачи, Упамекано, Клостерманн, Хальстенберг (Саракки, 82), Ильзанкер, Форсберг (Айдара, 80), Лаймер, Демме, Забитцер, Нкунку (Шик, 76), Вернер.

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