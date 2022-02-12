"РБ Лейпциг" обыграл "Кельн" в Бундеслиге
Фото: инстаграм "Лейпцига"\Автор неизвестен
"РБ Лейпциг" на своем поле обыграл "Кельн" в матче 22-го тура Бундеслиги.
"РБ Лейпциг" - "Кельн" - 3:1
Голы: Нкунку, 25 - 1:0, Ольмо, 54 - 2:0, Анхелиньо, 57 - 3:0, Лемперле, 90+1 - 3:1.
"РБ Лейпциг" - Гулачи, Хенрихс, Орбан, Клостерманн, Гвардиол, Анхелиньо, Лаймер, Ольмо (Форсберг, 64), Айдара, Нкунку, Андре Силва (Поульсен, 64).
"Кельн" - Швэбе, Шмитц, Килиан, Хюберс, Хектор, Кайнц (Любичич, 62), Дуда (Ут, 62), Схири, Озджан, Тильманн (Шиндлер, 62), Андерссон.
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|О
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|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20