"РБ Лейпциг" обыграл "Кельн" в Бундеслиге

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"РБ Лейпциг" обыграл "Кельн" в Бундеслиге

Фото: инстаграм "Лейпцига"\Автор неизвестен

"РБ Лейпциг" на своем поле обыграл "Кельн" в матче 22-го тура Бундеслиги.

"РБ Лейпциг" - "Кельн" - 3:1

Голы: Нкунку, 25 - 1:0, Ольмо, 54 - 2:0, Анхелиньо, 57 - 3:0, Лемперле, 90+1 - 3:1.

"РБ Лейпциг" - Гулачи, Хенрихс, Орбан, Клостерманн, Гвардиол, Анхелиньо, Лаймер, Ольмо (Форсберг, 64), Айдара, Нкунку, Андре Силва (Поульсен, 64).

"Кельн" - Швэбе, Шмитц, Килиан, Хюберс, Хектор, Кайнц (Любичич, 62), Дуда (Ут, 62), Схири, Озджан, Тильманн (Шиндлер, 62), Андерссон.

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