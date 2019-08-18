"РБ Лейпциг" разгромил новичка Бундеслиги в матче 1-го тура

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"РБ Лейпциг" разгромил новичка Бундеслиги в матче 1-го тура

В матче 1-го тура чемпионата Германии "РБ Лейпциг" на выезде разгромил новичка элитного дивизиона "Унион". Победу "быкам" принесли голы Хальстенберга, Забитцера, Вернера и Нкунку.

"Унион" – "РБ Лейпциг" - 0:4 (0:3)
Голы: Хальстенберг, 16 - 0:1, Забитцер, 31 - 0:2, Вернер, 42 - 0:3, Нкунку, 69 - 0:4

"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерманн, Орбан, Конате, Хальстенберг, Демме (Лаймер, 62), Кампль (Форсберг, 73), Забитцер, Мукиеле, Поульсен, Вернер (Нкунку, 65).

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