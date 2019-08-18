"РБ Лейпциг" разгромил новичка Бундеслиги в матче 1-го тура
В матче 1-го тура чемпионата Германии "РБ Лейпциг" на выезде разгромил новичка элитного дивизиона "Унион". Победу "быкам" принесли голы Хальстенберга, Забитцера, Вернера и Нкунку.
"Унион" – "РБ Лейпциг" - 0:4 (0:3)
Голы: Хальстенберг, 16 - 0:1, Забитцер, 31 - 0:2, Вернер, 42 - 0:3, Нкунку, 69 - 0:4
"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерманн, Орбан, Конате, Хальстенберг, Демме (Лаймер, 62), Кампль (Форсберг, 73), Забитцер, Мукиеле, Поульсен, Вернер (Нкунку, 65).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|1
|3
|2
|Фрайбург
|1
|3
|3
|Фортуна Дюссельдорф
|1
|3
|4
|Байер Леверкузен
|1
|3
|5
|Вольфсбург
|1
|3
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|1
|3
|7
|Герта
|1
|1
|8
|Бавария Мюнхен
|1
|1
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|1
|1
|10
|Шальке
|1
|1
|11
|РБ Лейпциг
|0
|0
|12
|Унион Берлин
|0
|0
|13
|Падерборн
|1
|0
|14
|Кельн
|1
|0
|15
|Хоффенхайм
|1
|0
|16
|Вердер Бремен
|1
|0
|17
|Майнц 05
|1
|0
|18
|Аугсбург
|1
|0