"РБ Лейпциг" разгромил "Шальке" в матче Бундеслиги
В рамках 3-го тура немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" разгромил "Шальке".
"РБ Лейпциг" возглавляет турнирную таблицу чемпионата, "Шальке" идет последним.
"РБ Лейпциг" - "Шальке" 4:0
Голы: Боздоган (аг), 31 - 1:0, Анхелиньо, 35 - 2:0, Орбан, 45 - 3:0, Хальстенберг (пен), 80 - 4:0
"РБ Лейпциг": Гулачи, Анхелиньо (Вош, 83), Орбан, Хальстенберг, Мукиеле, Нкунку, Айдара, Ольмо (Самарджич, 83), Кампль (Хенрихс, 76), Форсберг (Серлот, 72), Упамекано (Клостерманн, 71).
"Шальке": Фэрманн (Реннов, 46), Настасич, Стамбули, Сане, Очипка, Сердар (Боздоган, 22), Маскарель, Бенталеб, Шопф, Ут, Пасиенсия (Ибишевич, 46).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20