"РБ Лейпциг" разгромил "Шальке" в матче Бундеслиги

1 Теги рб лейпцигшальке

"РБ Лейпциг" разгромил "Шальке" в матче Бундеслиги

В рамках 3-го тура немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" разгромил "Шальке".

"РБ Лейпциг" возглавляет турнирную таблицу чемпионата, "Шальке" идет последним.

"РБ Лейпциг" - "Шальке" 4:0

Голы: Боздоган (аг), 31 - 1:0, Анхелиньо, 35 - 2:0, Орбан, 45 - 3:0, Хальстенберг (пен), 80 - 4:0

"РБ Лейпциг": Гулачи, Анхелиньо (Вош, 83), Орбан, Хальстенберг, Мукиеле, Нкунку, Айдара, Ольмо (Самарджич, 83), Кампль (Хенрихс, 76), Форсберг (Серлот, 72), Упамекано (Клостерманн, 71).

"Шальке": Фэрманн (Реннов, 46), Настасич, Стамбули, Сане, Очипка, Сердар (Боздоган, 22), Маскарель, Бенталеб, Шопф, Ут, Пасиенсия (Ибишевич, 46).  

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