"РБ Лейпциг" разгромил "Штутгарт" в матче Бундеслиги

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"РБ Лейпциг" разгромил "Штутгарт" в матче БундеслигиФото: твиттер "РБ Лейпциг"

В стартовом матче 2-го тура немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" разгромил "Штутгарт".

"РБ Лейпциг" - "Штутгарт" 4:0

Голы: Собослаи, 38 - 1:0, Форсберг, 46 - 2:0, Собослаи, 52 - 3:0, Андре Силва (пен), 65 - 4:0

"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерманн, Орбан (Мукиеле, 76), Симакан, Гвардиол, Форсберг, Нкунку (Поульсен, 82), Адамс, Айдара (Забитцер, 69), Собослаи (Лаймер, 69), Андре Силва (Хван Хи Чхан, 69).

"Штутгарт": Мюллер, Кемпф, Антон, Мавропанос (Штенцель, 84), Соса, Массимо, Эндо, Клемент (Мийо, 73), Ферстер (Томми, 81), Климович (Калайджич, 73), Аль-Гаддиуи (Дидави, 46).

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