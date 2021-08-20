"РБ Лейпциг" разгромил "Штутгарт" в матче Бундеслиги
Фото: твиттер "РБ Лейпциг"
В стартовом матче 2-го тура немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" разгромил "Штутгарт".
"РБ Лейпциг" - "Штутгарт" 4:0
Голы: Собослаи, 38 - 1:0, Форсберг, 46 - 2:0, Собослаи, 52 - 3:0, Андре Силва (пен), 65 - 4:0
"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерманн, Орбан (Мукиеле, 76), Симакан, Гвардиол, Форсберг, Нкунку (Поульсен, 82), Адамс, Айдара (Забитцер, 69), Собослаи (Лаймер, 69), Андре Силва (Хван Хи Чхан, 69).
"Штутгарт": Мюллер, Кемпф, Антон, Мавропанос (Штенцель, 84), Соса, Массимо, Эндо, Клемент (Мийо, 73), Ферстер (Томми, 81), Климович (Калайджич, 73), Аль-Гаддиуи (Дидави, 46).
Читайте также: "РБ Лейпциг" проиграл "Майнцу" в первом туре Бундеслиги. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Ндомбеле сделал запрос на трансфер из "Тоттенхэма"
-
"Бетис" и "Кадис" сыграли вничью во втором туре Ла Лиги
-
ПСЖ на выезде разобрался с "Брестом"
-
Агент Лемоса отреагировал на слухи об интересе "Спартака"
-
"РБ Лейпциг" разгромил "Штутгарт" в матче Бундеслиги
-
Куман высказался о будущем Коутиньо
-
Моуринью заявил, что "Ювентус" неправильно использует Роналду
-
1
Месси c семьёй улетел в Барселону
-
"Тоттенхэм" продвинулся в переговорах по трансферу Хвичи
-
Игрок "Ювентуса" Фаджоли выложил новое фото с Роналду и Кьезой
-
"Реал" согласовал условия контракта с Вальверде
-
Бабаян назвал незаменимого футболиста в ЦСКА
-
"Спартак" высказал свою позицию касательно возможной отмены лимита на легионеров
-
"Арсенал" объявил о трансфере Рэмсдейла
-
Появились новые детали трансфера Эдегора в "Арсенал"
-
Потенциальный новичок "Локомотива" прилетел в Москву
-
"Реал" ждет от ПСЖ разрешения на переговоры с Мбаппе
-
1
"Барселона" взяла новый кредит
-
"Челси" нацелился на хавбека "Атлетико"
-
Названа причина отказа "Зенита" от приобретения белорусского вратаря Павлюченко
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20