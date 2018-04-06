"РБ Лейпциг" с минимальным счетом дома переигрывает "Марсель"

Пожалуй, наиболее ровной парой в 1/4 финала Лиги Европы выглядело противостояние немецкой команды "РБ Лейпциг" и французского "Олимпика" из Марселя. Первый матч соперники проводили на поле "быков", которые дома уступают нечасто. Разумеется, именно подопечные Ральфа Хасенхуттля считались фаворитом поединка на "Ред Булл Арене".

Встреча началась в очень неспешном темпе. Хозяева поля владели мячом, но обострять игру не торопились. В ответ на 9-й минуте "Олимпик" провел хорошую контратаку, заставив Гулачи потрудиться в рамке. Пайе прострелил на линию вратарской, откуда Митроглу подрезал снаряд в дальний угол, но голкипер "РБ Лейпциг" смог отбить мяч.

В дальнейшем ничем примечательным на поле команды не запомнились, вплоть до последней пятиминутки тайма. Именно в этот отрезок случилось самое интересное в первой половине матча.

На 41-й минуте открывать счет могли гости. С левого фланга последовала подача в район одиннадцатиметровой отметки, где первым на мяче оказался Ангисса. Андре-Франк пробил по воротам Гулачи в падении с отскоком от газона и сфера, перелетев вратаря, угодила в перекладину. Буквально через три минуты едва не увенчался успехом еще один выпад "Марселя". На этот раз голкипер "быков" с интервалом в минуту парировал два выстрела с близкого расстояния. И тут же хозяева поля развернули ответную атаку, Форсберг получил мяч в центре поля, убрал оппонента и прорвался по центру, далее последовала передача на правый фланг, где находился Вернер, который ворвался в штрафную и мощно пробил по центру ворот Пеле. Стоит отметить, что имела место вратарская ошибка, ведь мяч пролетел под неудачно сложившимся голкипером "Олимпика" – 1:0.

Второй же тайм получился скудным на голевые моменты. Складывалось впечатление, что хозяева поля вернулись на поле с одной мыслью – удержать минимальное преимущество. Сказать, что игроки "РБ Лейпциг" не спешили в атаку, значит не сказать ничего. Команда Ральфа Хасенхуттля откровенно отдала инициативу гостям, и строила свою игру исключительно на контрвыпадах.

"Марсель" играл так, как получалось, но свои парочку моментов для взятия ворот имел. На 55-й минуте Окампос был близок к тому, чтобы сравнять счет. После розыгрыша углового у ворот Гулачи мяч отлетел к аргентинцу и тот с 8 метров целил в ближний угол. Сфера пролетела в считанных сантиметрах от стойки.

Опасно было у ворот "РБ Лейпциг" после нескольких розыгрышей стандартов. В частности, в одном случае над перекладиной пробил Сансон. Что до хозяев поля, то за весь тайм у них получился лишь один перспективный выпад, когда Тимо Вернер убежал к воротам и уже готов был отправить мяч в дальний угол, но Конате постелился по газону и заблокировал удар форварда.

В этой паре еще ничего не ясно, хотя теперь "быки" имеют минимальное преимущество. Ведь через неделю на "Велодроме" их устроит и ничья.

"РБ Лейпциг" – "Марсель" – 1:0

Гол: Вернер, 45+1 – 1:0.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерманн, Конате, Упамекано, Лаймер (Бернардо, 74), Кейта, Демме, Брума, Форсберг (Забитцер, 83), Огустен (Кампль, 70), Вернер.

"Марсель": Пеле, Амави, Сакаи, Камара, Луис Густаво, Ангисса, Окампос, Пайе (М.Лопес, 86), Сансон, Сарр, Митроглу (Жермен, 80).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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