"РБ Лейпциг" сделал предложение "Барселоне" по Мориба

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"РБ Лейпциг" сделал предложение "Барселоне" по МорибаФото: инстаграм Мориба/Автор неизвестен

Будущее гвинейского хавбека "Барселоны" Илайша Мориба остается неопределенным.

Как сообщает журналист Ферран Мартинес, "РБ Лейпциг" сделал предложение по полузащитнику в размере 6 миллионов евро, однако каталонский клуб требует 20 миллионов.

По информации источника, если игрок не будет продан, то следующий сезон он проведет на трибунах.

Ранее сообщалось, что Мориба также интересуются английские клубы.

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