"РБ Лейпциг" сенсационно проиграл "Брюгге" в Лиге чемпионов

Фото: инстаграм "РБ Лейцпиг"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "РБ Лейпциг" на своем поле проиграл "Брюгге" со счетом 1:2.

Победу бельгийскому клубу принесли голы Ханса Ванакена и Матса Ритса. В составе немцев отличился Кристофер Нкунку.

"РБ Лейпциг" Германия – "Брюгге" Бельгия - 1:2 (1:2)

Голы: Нкунку, 5 - 1:0, Ванакен, 22 - 1:1, Ритс, 41 - 1:2

"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле (Гвардиол, 46), Орбан, Клостерманн, Симакан (Адамс, 78), Собослаи (Андре Силва, 58), Кампль, Лаймер (Айдара, 46), Форсберг, Нкунку, Поульсен (Бробби, 78).

"Брюгге": Миньоле, Мата, Хендри, Нсоки, Соболь (Рикка, 79), Соуа (ван дер Бремпт, 68), Ритс (Вормер, 79), Ванакен, Баланта, де Кетеларе (Уэсли, 72), Ланг.

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