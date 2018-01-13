"РБ Лейпциг" – "Шальке" - 3:1 (обзор)

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"РБ Лейпциг" – "Шальке" - 3:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 18-го тура немецкой Бундеслиги между "РБ Лейпциг" и "Шальке".

Не пропустите: "РБ Лейпциг" дома обыграл "Шальке". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 18 44
2 РБ Лейпциг 18 31
3 Шальке 18 30
4 Боруссия Дортмунд 17 28
5 Байер Леверкузен 18 28
6 Боруссия Менхенгладбах 17 28
7 Аугсбург 18 27
8 Хоффенхайм 18 27
9 Айнтрахт Франкфурт 18 27
10 Ганновер 96 18 26
11 Герта 18 24
12 Штутгарт 18 20
13 Фрайбург 18 20
14 Вольфсбург 17 19
15 Майнц 05 18 17
16 Вердер Бремен 18 16
17 Гамбург 18 15
18 Кельн 17 6
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