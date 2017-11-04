"РБ Лейпциг", "Шальке" и "Гамбург" одержали победы, "Байер" сыграл вничью с "Аугсбургом"

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"РБ Лейпциг", "Шальке" и "Гамбург" одержали победы, "Байер" сыграл вничью с "Аугсбургом"

Представляем результаты 11-го тура немецкой Бундеслиги.

"РБ Лейпциг" – "Ганновер" 2:1

Голы: Жонатас, 56 - 0:1, Поульсен, 70 - 1:1, Вернер, 85 - 2:1

"РБ Лейпциг": Гулачи, Конате, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Забитцер, Лаймер (Кейта, 58), Демме, Брума (Форсберг, 53), Поульсен, Вернер (Кампль, 90).

"Ганновер": Чаунер, Зорг, Антон, Остжолек, Сане, Клаус (Харник, 66), Швеглер, Бебу, Бакалож, Корб (Майер, 87), Жонатас (Фюллькруг, 76).

Предупреждения: Бакалож (54), Хальстенберг (61), Швеглер (82), Зорг (90), Сане (90).


"Фрайбург" – "Шальке" 0:1

Гол: Калиджури, 62 - 0:1

"Фрайбург": Шволов, Кох, Гюнтер, Штенцель, Станко, Хефлер, Шустер, Хаберер, Франтц (Абраши, 61), Капустка (Кат, 75), Петерсен (Террацино, 78).

"Шальке": Фэрманн, Керер, Налдо, Очипка, Коноплянка (Харит, 65), Калиджури, Майер, Стамбули, Маккенни, Бургшталлер (Резе, 90), Ди Санто (Эмболо, 79).

Предупреждения: Кат (87), Стамбули (88).


"Боруссия" М – "Майнц" 1:1

Голы: Диалло, 19 - 0:1, Вестергор, 67 - 1:1

"Боруссия" М: Зоммер, Гинтер, Янчке (Крамер, 46), Вендт, Вестергор, Грифо, Закария (Кюизанс, 59), Азар, Эльведи, Штиндль, Раффаэл (Херрманн, 77).

"Майнц": Центнер, Белль, Бросински, Донати, Диалло, Гбамен, Сердар, Максим (Фрай, 79), Озтуналы, Де Бласис (Фишер, 69), Муто.

Предупреждение: Штиндль (83).


"Аугсбург" - "Байер" 1:1

Голы: Фолланд, 47 - 0:1, Данзо, 49 - 1:1

"Аугсбург": Хитц, Данзо, Макс, Опаре, Гауэлеу, Гу Чжа Чхоль (Чжи Дон Вон, 83), Хеллер (Томми, 74), Каюби, Хедира, Грегорич, Байер.

"Байер": Лено, Бендер (Рецос, 33), Та, Венделл, Хавертц, Арангис, Брандт (Кор, 67), Баумгартлингер (Аларио, 57), Бэйли, Бендер, Фолланд.

Предупреждения: Опаре (18), Каюби (38), Рецос (39), Бэйли (43), Гауэлеу (43).


"Гамбург" – "Штутгарт" 3:1

Голы: Хунт, 20 - 1:0, Гинчек (пен), 55 - 1:1, Костич, 65 - 2:1, Арп, 69 - 3:1

"Гамбург": Матения, Пападопулос, Сакаи, Дуглас Сантос, Маврай, Хунт (Хан, 82), Ито (Вальдшмидт, 68), Костич, Экдаль (Яничич, 90), Дикмайер, Арп.

"Штутгарт": Цилер, Павар, Баумгартль, Инсуа, Аого, Озджан (Мангаля, 66), Бурнич, Аколо (Аилтон, 82), Бек, Гинчек (Теродде, 75), Асано.

Предупреждения: Бурнич (4), Дуглас Сантос (46), Пападопулос (75).

Удаление: Бурнич (13). | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 11 26
2 РБ Лейпциг 11 22
3 Боруссия Дортмунд 11 20
4 Шальке 11 20
5 Ганновер 96 11 18
6 Айнтрахт Франкфурт 11 18
7 Боруссия Менхенгладбах 11 18
8 Байер Леверкузен 11 16
9 Аугсбург 11 16
10 Хоффенхайм 10 16
11 Герта 10 13
12 Штутгарт 11 13
13 Майнц 05 11 12
14 Вольфсбург 10 10
15 Гамбург 11 10
16 Фрайбург 11 8
17 Вердер Бремен 11 5
18 Кельн 10 2
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