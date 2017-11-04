"РБ Лейпциг", "Шальке" и "Гамбург" одержали победы, "Байер" сыграл вничью с "Аугсбургом"
Представляем результаты 11-го тура немецкой Бундеслиги.
"РБ Лейпциг" – "Ганновер" 2:1
Голы: Жонатас, 56 - 0:1, Поульсен, 70 - 1:1, Вернер, 85 - 2:1
"РБ Лейпциг": Гулачи, Конате, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Забитцер, Лаймер (Кейта, 58), Демме, Брума (Форсберг, 53), Поульсен, Вернер (Кампль, 90).
"Ганновер": Чаунер, Зорг, Антон, Остжолек, Сане, Клаус (Харник, 66), Швеглер, Бебу, Бакалож, Корб (Майер, 87), Жонатас (Фюллькруг, 76).
Предупреждения: Бакалож (54), Хальстенберг (61), Швеглер (82), Зорг (90), Сане (90).
"Фрайбург" – "Шальке" 0:1
Гол: Калиджури, 62 - 0:1
"Фрайбург": Шволов, Кох, Гюнтер, Штенцель, Станко, Хефлер, Шустер, Хаберер, Франтц (Абраши, 61), Капустка (Кат, 75), Петерсен (Террацино, 78).
"Шальке": Фэрманн, Керер, Налдо, Очипка, Коноплянка (Харит, 65), Калиджури, Майер, Стамбули, Маккенни, Бургшталлер (Резе, 90), Ди Санто (Эмболо, 79).
Предупреждения: Кат (87), Стамбули (88).
"Боруссия" М – "Майнц" 1:1
Голы: Диалло, 19 - 0:1, Вестергор, 67 - 1:1
"Боруссия" М: Зоммер, Гинтер, Янчке (Крамер, 46), Вендт, Вестергор, Грифо, Закария (Кюизанс, 59), Азар, Эльведи, Штиндль, Раффаэл (Херрманн, 77).
"Майнц": Центнер, Белль, Бросински, Донати, Диалло, Гбамен, Сердар, Максим (Фрай, 79), Озтуналы, Де Бласис (Фишер, 69), Муто.
Предупреждение: Штиндль (83).
"Аугсбург" - "Байер" 1:1
Голы: Фолланд, 47 - 0:1, Данзо, 49 - 1:1
"Аугсбург": Хитц, Данзо, Макс, Опаре, Гауэлеу, Гу Чжа Чхоль (Чжи Дон Вон, 83), Хеллер (Томми, 74), Каюби, Хедира, Грегорич, Байер.
"Байер": Лено, Бендер (Рецос, 33), Та, Венделл, Хавертц, Арангис, Брандт (Кор, 67), Баумгартлингер (Аларио, 57), Бэйли, Бендер, Фолланд.
Предупреждения: Опаре (18), Каюби (38), Рецос (39), Бэйли (43), Гауэлеу (43).
"Гамбург" – "Штутгарт" 3:1
Голы: Хунт, 20 - 1:0, Гинчек (пен), 55 - 1:1, Костич, 65 - 2:1, Арп, 69 - 3:1
"Гамбург": Матения, Пападопулос, Сакаи, Дуглас Сантос, Маврай, Хунт (Хан, 82), Ито (Вальдшмидт, 68), Костич, Экдаль (Яничич, 90), Дикмайер, Арп.
"Штутгарт": Цилер, Павар, Баумгартль, Инсуа, Аого, Озджан (Мангаля, 66), Бурнич, Аколо (Аилтон, 82), Бек, Гинчек (Теродде, 75), Асано.
Предупреждения: Бурнич (4), Дуглас Сантос (46), Пападопулос (75).
Удаление: Бурнич (13). | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Матч с явным фаворитом: "Реал" на своем поле примет "Лас-Пальмас"
-
В ожидании победы: "Зенит" постарается прервать неудачную серию в матче с "Рубином"
-
Хэдлайнер лондонско-манчестерского противостояния: "Челси" против "Юнайтед"
-
Неприятная домашняя традиция: "Спартак" впервые попробует обыграть "Уфу" на своем поле
-
Гвардиола потирает руки: "Манчестер Сити" готовится к приезду "Арсенала"
Лента новостей
-
Асенсио беспокоится из-за своего положения в "Реале"
-
Мата сравнил Лукаку с Дрогба
-
Удаление, незабитый пенальти и гнев Гончаренко: ничья в московском дерби между ЦСКА и "Локомотивом"
-
Неймар может пропустить ближайшие игры за сборную Бразилии
-
"Реал" следит за двумя хавбеками "Манчестер Юнайтед"
-
"Манчестер Юнайтед" может отказаться от подписания Озила из-за его высоких финансовых требований
-
Суарес продлил свою антирекордную "сухую" серию в "Барселоне"
-
Гаджиев: "То, как сыграли против "Анжи" - это кошмар"
-
"Мариуполь" - "Шахтер" - 1:3 (обзор)
-
Ходжсон: "Алекс Фергюсон сказал, что этот парень может стать одним из лучших полузащитников Европы"
-
Алькасер: "Хочу остаться в "Барселоне"
-
"Реалу" интересен защитник "Лацио"
-
"Тоттенхэм" - "Кристал Пэлас" - 1:0 (обзор)
-
"Шахтер" взял верх над "Мариуполем"
-
"Тоттенхэм" минимально обыграл "Кристал Пэлас"
-
Натхо: "Хотим сохранить набранный ход после победы в Базеле"
-
"Милан" намерен заполучить Конте
-
"Интер" - "Торино" - 1:1 (обзор)
-
"Интер" потерял очки в матче с "Торино"
-
"Амкар" - "Анжи" - 1:2 (обзор)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|11
|26
|2
|РБ Лейпциг
|11
|22
|3
|Боруссия Дортмунд
|11
|20
|4
|Шальке
|11
|20
|5
|Ганновер 96
|11
|18
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|11
|18
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|11
|18
|8
|Байер Леверкузен
|11
|16
|9
|Аугсбург
|11
|16
|10
|Хоффенхайм
|10
|16
|11
|Герта
|10
|13
|12
|Штутгарт
|11
|13
|13
|Майнц 05
|11
|12
|14
|Вольфсбург
|10
|10
|15
|Гамбург
|11
|10
|16
|Фрайбург
|11
|8
|17
|Вердер Бремен
|11
|5
|18
|Кельн
|10
|2