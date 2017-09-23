"РБ Лейпциг" сильнее "Айнтрахта" и другие результаты 6-го тура Бундеслиги
В рамках шестого тура Бундеслиги состоялись пять матчей. Выделим домашние победы "РБ Лейпциг" и "Хоффенхайма" над "Айнтрахтом" и "Шальке" соответственно.
"Штутгарт" – "Аугсбург" - 0:0
"Штутгарт": Цилер, Бадштубер, Баумгартль, Каминьски, Павар, Брекало (Мангаля, 65), Аскасибар, Бек (Асано, 84), Аого, Донис (Гинчек, 71), Теродде.
"Аугсбург": Хитц, Гауэлеу, Макс, Опаре, Хинтереггер, Качар, Хедира, Гу Чжа Чхоль (Моравек, 30), Хеллер, Каюби (Грегорич, 71), Финнбогасон (Кордова, 87).
"Хоффенхайм" – "Шальке" - 2:0
Голы: Гайгер, 13 - 1:0, Рупп, 90 - 2:0.
"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Хюбнер, Кадержабек, Гайгер, Цубер (Шульц, 73), Амири (Рупп, 29), Нордтвейт, Гнабри (Вагнер, 54), Крамарич, Ут.
"Шальке": Фэрманн, Керер, Налдо, Настасич, Харит, Стамбули, Коноплянка, Майер (Эмболо, 78), Калиджури, Маккенни (Горетцка, 74), Ди Санто (Бургшталлер, 55).
"Вердер" – "Фрайбург" - 0:0
"Вердер": Павленка, Мойсандер, Бауэр, Аугустинссон, Велькович, Бартельс, Кайнц (Хайрович, 78), Дилэйни, Баргфреде (Эггештайн, 67), Гебре Селассие, Бельфодиль.
"Фрайбург": Шволов, Сеюнджю, Гюнтер, Штенцель, Линхарт, Хефлер, Шустер, Хаберер (Кат, 82), Франтц, Террацино (Кент, 63), Нидерлехнер (Петерсен, 70).
"Майнц" – "Герта" - 1:0
Гол: Де Бласис, 54 (пенальти) - 1:0.
"Майнц": Адлер, Диалло, Бросински, Донати, Белль, Фрай (Сердар, 69), Гбамен, Максим (Озтуналы, 59), Латца, Де Бласис, Муто (Фишер, 87).
"Герта": Ярстейн, Лангкамп, Рекик, Платтенхардт, Вайзер, Лекки (Эссвайн, 72), Шелбред (Дарида, 60), Лустенбергер, Дуда (Штокер, 72), Ибишевич, Калу.
Удаление: Ибишевич (89).
"РБ Лейпциг" – "Айнтрахт" - 2:1
Голы: Огюстен, 28 - 1:0, Вернер, 67 - 2:0, Ребич, 77 - 2:1.
"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Клостерманн (Бернардо, 83), Упамекано, Забитцер, Ильзанкер, Демме, Форсберг, Огюстен (Поульсен, 73), Вернер (Кайзер, 90).
"Айнтрахт": Градецки, Абраам, Виллемс, Чендлер, Фалетт, де Гузман, Хасебе, Вольф, Фернандес (Боатенг, 27), Камада (Ребич, 56), Аллер (Йович, 62).
Не пропустите: "Бавария", имея преимущество в два гола, играет вничью с "Вольфсбургом". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|6
|16
|2
|Хоффенхайм
|6
|14
|3
|Бавария Мюнхен
|6
|13
|4
|Аугсбург
|6
|11
|5
|Ганновер 96
|5
|11
|6
|РБ Лейпциг
|6
|10
|7
|Шальке
|6
|9
|8
|Герта
|6
|8
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|6
|8
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|6
|7
|11
|Штутгарт
|6
|7
|12
|Вольфсбург
|6
|6
|13
|Майнц 05
|6
|6
|14
|Гамбург
|5
|6
|15
|Байер Леверкузен
|5
|4
|16
|Фрайбург
|6
|4
|17
|Вердер Бремен
|6
|3
|18
|Кельн
|5
|0