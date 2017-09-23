"РБ Лейпциг" сильнее "Айнтрахта" и другие результаты 6-го тура Бундеслиги

В рамках шестого тура Бундеслиги состоялись пять матчей. Выделим домашние победы "РБ Лейпциг" и "Хоффенхайма" над "Айнтрахтом" и "Шальке" соответственно.

"Штутгарт" – "Аугсбург" - 0:0

"Штутгарт": Цилер, Бадштубер, Баумгартль, Каминьски, Павар, Брекало (Мангаля, 65), Аскасибар, Бек (Асано, 84), Аого, Донис (Гинчек, 71), Теродде.

"Аугсбург": Хитц, Гауэлеу, Макс, Опаре, Хинтереггер, Качар, Хедира, Гу Чжа Чхоль (Моравек, 30), Хеллер, Каюби (Грегорич, 71), Финнбогасон (Кордова, 87).



"Хоффенхайм" – "Шальке" - 2:0

Голы: Гайгер, 13 - 1:0, Рупп, 90 - 2:0.

"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Хюбнер, Кадержабек, Гайгер, Цубер (Шульц, 73), Амири (Рупп, 29), Нордтвейт, Гнабри (Вагнер, 54), Крамарич, Ут.

"Шальке": Фэрманн, Керер, Налдо, Настасич, Харит, Стамбули, Коноплянка, Майер (Эмболо, 78), Калиджури, Маккенни (Горетцка, 74), Ди Санто (Бургшталлер, 55).



"Вердер" – "Фрайбург" - 0:0

"Вердер": Павленка, Мойсандер, Бауэр, Аугустинссон, Велькович, Бартельс, Кайнц (Хайрович, 78), Дилэйни, Баргфреде (Эггештайн, 67), Гебре Селассие, Бельфодиль.

"Фрайбург": Шволов, Сеюнджю, Гюнтер, Штенцель, Линхарт, Хефлер, Шустер, Хаберер (Кат, 82), Франтц, Террацино (Кент, 63), Нидерлехнер (Петерсен, 70).



"Майнц" – "Герта" - 1:0

Гол: Де Бласис, 54 (пенальти) - 1:0.

"Майнц": Адлер, Диалло, Бросински, Донати, Белль, Фрай (Сердар, 69), Гбамен, Максим (Озтуналы, 59), Латца, Де Бласис, Муто (Фишер, 87).

"Герта": Ярстейн, Лангкамп, Рекик, Платтенхардт, Вайзер, Лекки (Эссвайн, 72), Шелбред (Дарида, 60), Лустенбергер, Дуда (Штокер, 72), Ибишевич, Калу.

Удаление: Ибишевич (89).



"РБ Лейпциг" – "Айнтрахт" - 2:1

Голы: Огюстен, 28 - 1:0, Вернер, 67 - 2:0, Ребич, 77 - 2:1.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Клостерманн (Бернардо, 83), Упамекано, Забитцер, Ильзанкер, Демме, Форсберг, Огюстен (Поульсен, 73), Вернер (Кайзер, 90).

"Айнтрахт": Градецки, Абраам, Виллемс, Чендлер, Фалетт, де Гузман, Хасебе, Вольф, Фернандес (Боатенг, 27), Камада (Ребич, 56), Аллер (Йович, 62).

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