"РБ Лейпциг" сильнее "Шальке" и другие результаты 26-го тура Бундеслиги
В рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги состоялись четыре матча, краткий обзор которых предлагаем вашему вниманию.
"Штутгарт" – "Хоффенхайм" - 1:1
Голы: Крамарич, 42 - 0:1, Цубер, 66 - 1:1.
"Штутгарт": Цилер, Инсуа, Бек, Кабак, Павар, Аскасибар, Цубер (Гентнер, 86), Эссвайн (Дидави, 77), Кастро, Кемпф, Гомес (Гонсалес, 54).
"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Пош, Бичакчич, Шульц (Нелсон, 85), Демирбай (Битенкур, 85), Гриллич, Фогт, Бельфодиль, Жоэлинтон (Салаи, 63), Крамарич.
"Шальке" – "РБ Лейпциг" - 0:1
Гол: Вернер, 14 - 0:1.
"Шальке": Нюбель, Брума, Сане, Настасич, Стамбули, Сердар (Скрибски, 86), Очипка, Руди (Кутуджу, 60), Маккенни, Эмболо, Ут (Бургшталлер, 73).
"РБ Лейпциг": Гулачи, Конате, Клостерманн, Хальстенберг, Орбан, Адамс, Форсберг (Лаймер, 67), Кампль (Айдара, 77), Забитцер, Поульсен, Вернер (Мукиеле, 88).
"Аугсбург" – "Ганновер" - 3:1
Голы: Вайдандт, 8 - 0:1, Кордова, 65 - 1:1, Шмид, 78 - 2:1, Хан, 86 - 3:1.
"Аугсбург": Кобель, Шмид, Макс, Данзо, Ку Чжа Чхоль (Гауэлеу, 87), Хан, Чжи Дон Вон, Байер, Рихтер (Йенсен, 90), Хедира, Финнбогасон (Кордова, 59).
"Ганновер": Эссер, Зорг, Антон, Виммер, Альборноз, Харагути, Бакалож, Майна (Муслия, 80), Мюллер (Уолас, 66), Жонатас, Вайдандт (Бек, 76).
"Вольфсбург" – "Фортуна" - 5:2
Голы: Айхан, 30 - 0:1, Мехмеди, 34 - 1:1, Вегорст, 54 - 2:1, Кнохе, 57 - 3:1, Вегорст, 59 - 4:1, Раман, 65 - 4:2, Вегорст, 88 - 5:2.
"Вольфсбург": Кастельс, Руссийон (Удуохай, 84), Кнохе, Виллиам, Герхардт, Гилавоги, Арнольд, Брекало (Клаус, 68), Брукс, Вегорст, Мехмеди (Штеффен, 80).
"Фортуна": Рензинг, Айхан, Гиссельманн, Каминьски, Бодзек (Зоботтка, 78), Баркок (Караман, 61), Циммерманн, Лукебакио (Усами, 78), Штегер, Раман, Хеннингс.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|57
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|57
|3
|РБ Лейпциг
|26
|49
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|26
|47
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|25
|43
|6
|Байер Леверкузен
|25
|42
|7
|Вольфсбург
|26
|42
|8
|Хоффенхайм
|26
|38
|9
|Вердер Бремен
|25
|36
|10
|Герта
|25
|35
|11
|Фрайбург
|26
|31
|12
|Фортуна Дюссельдорф
|26
|31
|13
|Майнц 05
|25
|30
|14
|Аугсбург
|26
|25
|15
|Шальке
|26
|23
|16
|Штутгарт
|26
|20
|17
|Ганновер 96
|26
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|25
|13