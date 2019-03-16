"РБ Лейпциг" сильнее "Шальке" и другие результаты 26-го тура Бундеслиги

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"РБ Лейпциг" сильнее "Шальке" и другие результаты 26-го тура Бундеслиги

В рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги состоялись четыре матча, краткий обзор которых предлагаем вашему вниманию.

"Штутгарт" – "Хоффенхайм" - 1:1

Голы: Крамарич, 42 - 0:1, Цубер, 66 - 1:1.

"Штутгарт": Цилер, Инсуа, Бек, Кабак, Павар, Аскасибар, Цубер (Гентнер, 86), Эссвайн (Дидави, 77), Кастро, Кемпф, Гомес (Гонсалес, 54).

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Пош, Бичакчич, Шульц (Нелсон, 85), Демирбай (Битенкур, 85), Гриллич, Фогт, Бельфодиль, Жоэлинтон (Салаи, 63), Крамарич.
 

"Шальке" – "РБ Лейпциг" - 0:1

Гол: Вернер, 14 - 0:1.

"Шальке": Нюбель, Брума, Сане, Настасич, Стамбули, Сердар (Скрибски, 86), Очипка, Руди (Кутуджу, 60), Маккенни, Эмболо, Ут (Бургшталлер, 73).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Конате, Клостерманн, Хальстенберг, Орбан, Адамс, Форсберг (Лаймер, 67), Кампль (Айдара, 77), Забитцер, Поульсен, Вернер (Мукиеле, 88).
 

"Аугсбург" – "Ганновер" - 3:1

Голы: Вайдандт, 8 - 0:1, Кордова, 65 - 1:1, Шмид, 78 - 2:1, Хан, 86 - 3:1.

"Аугсбург": Кобель, Шмид, Макс, Данзо, Ку Чжа Чхоль (Гауэлеу, 87), Хан, Чжи Дон Вон, Байер, Рихтер (Йенсен, 90), Хедира, Финнбогасон (Кордова, 59).

"Ганновер": Эссер, Зорг, Антон, Виммер, Альборноз, Харагути, Бакалож, Майна (Муслия, 80), Мюллер (Уолас, 66), Жонатас, Вайдандт (Бек, 76).
 

"Вольфсбург" – "Фортуна" - 5:2

Голы: Айхан, 30 - 0:1, Мехмеди, 34 - 1:1, Вегорст, 54 - 2:1, Кнохе, 57 - 3:1, Вегорст, 59 - 4:1, Раман, 65 - 4:2, Вегорст, 88 - 5:2.

"Вольфсбург": Кастельс, Руссийон (Удуохай, 84), Кнохе, Виллиам, Герхардт, Гилавоги, Арнольд, Брекало (Клаус, 68), Брукс, Вегорст, Мехмеди (Штеффен, 80).

"Фортуна": Рензинг, Айхан, Гиссельманн, Каминьски, Бодзек (Зоботтка, 78), Баркок (Караман, 61), Циммерманн, Лукебакио (Усами, 78), Штегер, Раман, Хеннингс.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 25 57
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 25 57
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 26 49
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 26 47
5 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 25 43
6 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 25 42
7 Вольфсбург Вольфсбург 26 42
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 26 38
9 Вердер Бремен Вердер Бремен 25 36
10 Герта Герта 25 35
11 Фрайбург Фрайбург 26 31
12 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 26 31
13 Майнц 05 Майнц 05 25 30
14 Аугсбург Аугсбург 26 25
15 Шальке Шальке 26 23
16 Штутгарт Штутгарт 26 20
17 Ганновер 96 Ганновер 96 26 14
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 25 13
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