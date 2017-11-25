"РБ Лейпциг" сильнее "Вердера" и другие результаты 13-го тура Бундеслиги
Завершились ещё четыре матча 13-го тура немецкой Бундеслиги. Победы добыли "Аугсбург", "Байер", "Фрайбург" и "РБ Лейпциг", которые обыграли "Вольфсбург", "Айнтрахт", "Майнц" и "Вердер" соответственно.
"Аугсбург" – "Вольфсбург" - 2:1
Голы: Дидави, 40 - 0:1, Грегорич, 51 - 1:1, Финнбогасон, 78 - 2:1.
"Аугсбург": Хитц, Данзо (Хинтереггер, 46), Макс, Опаре, Гауэлеу, Хедира (Гу Чжа Чхоль, 23), Байер, Каюби, Томми (Хеллер, 88), Грегорич, Финнбогасон.
"Вольфсбург": Кастельс, Кнохе, Тиссеран, Верхаг (Димата, 87), Брукс (Удуохай, 70), Гилавоги, Арнольд, Дидави (Герхардт, 46), Малли, Гомес, Ориги.
Удаление: Арнольд (11).
"Айнтрахт" – "Байер" - 0:1
Гол: Фолланд, 76 - 0:1.
"Айнтрахт": Градецки, Абраам, Фалетт, Виллемс, Сальседо (Хргота, 87), Боатенг, Вольф, Гачинович, Штендера (Камада, 68), Ребич, Аллер.
"Байер": Лено, Мехмеди, Та, Рецос, Кор, Брандт (Рамальо, 85), Арангис, Бендер, Хавертц, Аларио (Бельараби, 66), Фолланд (Кисслинг, 90).
"Фрайбург" – "Майнц" - 2:1
Голы: Петерсен, 51 - 1:0, Кат, 90 - 2:0, Берггрен, 90 - 2:1.
"Фрайбург": Шволов, Кох, Гюнтер, Штенцель, Кемпф, Хефлер, Шустер, Капустка (Кент, 46), Хаберер (Кат, 87), Террацино (Станко, 79), Петерсен.
"Майнц": Центнер, Белль, Хак, Бросински, Хольтманн, Латца, Гбамен, Озтуналы (Квайсон, 79), Максим (Сердар, 46), Фишер (Берггрен, 79), Кодро.
"РБ Лейпциг" – "Вердер" - 2:0
Голы: Кейта, 34 - 1:0, Бернардо, 87 - 2:0.
"РБ Лейпциг": Гулачи, Упамекано, Хальстенберг (Бернардо, 46), Клостерманн, Орбан, Кампль, Кейта, Демме, Форсберг (Лаймер, 81), Поульсен, Вернер (Огюстен, 75).
"Вердер": Павленка, Мойсандер, Сане (Бельфодиль, 79), Аугустинссон, Велькович, Бартельс, Эггештайн, Дилэйни, Баргфреде (Кайнц, 66), Гебре Селассие, Крузе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|13
|29
|2
|РБ Лейпциг
|13
|26
|3
|Шальке
|13
|24
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|13
|24
|5
|Боруссия Дортмунд
|13
|21
|6
|Байер Леверкузен
|13
|20
|7
|Хоффенхайм
|12
|20
|8
|Аугсбург
|13
|19
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|13
|19
|10
|Ганновер 96
|13
|19
|11
|Штутгарт
|13
|17
|12
|Майнц 05
|13
|15
|13
|Вольфсбург
|13
|14
|14
|Герта
|12
|14
|15
|Фрайбург
|13
|11
|16
|Гамбург
|12
|10
|17
|Вердер Бремен
|13
|8
|18
|Кельн
|12
|2