"РБ Лейпциг" сильнее "Вердера" и другие результаты 13-го тура Бундеслиги

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"РБ Лейпциг" сильнее "Вердера" и другие результаты 13-го тура Бундеслиги

Завершились ещё четыре матча 13-го тура немецкой Бундеслиги. Победы добыли "Аугсбург", "Байер", "Фрайбург" и "РБ Лейпциг", которые обыграли "Вольфсбург", "Айнтрахт", "Майнц" и "Вердер" соответственно.

"Аугсбург" – "Вольфсбург" - 2:1

Голы: Дидави, 40 - 0:1, Грегорич, 51 - 1:1, Финнбогасон, 78 - 2:1.

"Аугсбург": Хитц, Данзо (Хинтереггер, 46), Макс, Опаре, Гауэлеу, Хедира (Гу Чжа Чхоль, 23), Байер, Каюби, Томми (Хеллер, 88), Грегорич, Финнбогасон.

"Вольфсбург": Кастельс, Кнохе, Тиссеран, Верхаг (Димата, 87), Брукс (Удуохай, 70), Гилавоги, Арнольд, Дидави (Герхардт, 46), Малли, Гомес, Ориги.

Удаление: Арнольд (11).
 

"Айнтрахт" – "Байер" - 0:1

Гол: Фолланд, 76 - 0:1.

"Айнтрахт": Градецки, Абраам, Фалетт, Виллемс, Сальседо (Хргота, 87), Боатенг, Вольф, Гачинович, Штендера (Камада, 68), Ребич, Аллер.

"Байер": Лено, Мехмеди, Та, Рецос, Кор, Брандт (Рамальо, 85), Арангис, Бендер, Хавертц, Аларио (Бельараби, 66), Фолланд (Кисслинг, 90).


"Фрайбург" – "Майнц" - 2:1

Голы: Петерсен, 51 - 1:0, Кат, 90 - 2:0, Берггрен, 90 - 2:1.

"Фрайбург": Шволов, Кох, Гюнтер, Штенцель, Кемпф, Хефлер, Шустер, Капустка (Кент, 46), Хаберер (Кат, 87), Террацино (Станко, 79), Петерсен.

"Майнц": Центнер, Белль, Хак, Бросински, Хольтманн, Латца, Гбамен, Озтуналы (Квайсон, 79), Максим (Сердар, 46), Фишер (Берггрен, 79), Кодро.


"РБ Лейпциг" – "Вердер" - 2:0

Голы: Кейта, 34 - 1:0, Бернардо, 87 - 2:0.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Упамекано, Хальстенберг (Бернардо, 46), Клостерманн, Орбан, Кампль, Кейта, Демме, Форсберг (Лаймер, 81), Поульсен, Вернер (Огюстен, 75).

"Вердер": Павленка, Мойсандер, Сане (Бельфодиль, 79), Аугустинссон, Велькович, Бартельс, Эггештайн, Дилэйни, Баргфреде (Кайнц, 66), Гебре Селассие, Крузе.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 13 29
2 РБ Лейпциг 13 26
3 Шальке 13 24
4 Боруссия Менхенгладбах 13 24
5 Боруссия Дортмунд 13 21
6 Байер Леверкузен 13 20
7 Хоффенхайм 12 20
8 Аугсбург 13 19
9 Айнтрахт Франкфурт 13 19
10 Ганновер 96 13 19
11 Штутгарт 13 17
12 Майнц 05 13 15
13 Вольфсбург 13 14
14 Герта 12 14
15 Фрайбург 13 11
16 Гамбург 12 10
17 Вердер Бремен 13 8
18 Кельн 12 2
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