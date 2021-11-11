"РБ Лейпциг" согласился продать Ольмо

Фото: инстаграм Ольмо/Автор неизвестен

Испанский хавбек "РБ Лейпциг" Дани Ольмо близок к тому, чтобы вернуться в "Барселону" в зимнее трансферное окно.

Как сообщает инсайдер Ферран Мартинес, "Лейпциг" согласился продать Ольмо уже в январе.

По информации источника, сделка сложна, так как летом запрашивается обязательная покупка по очень высокой цене. Но пока ничего не исключено.

В нынешнем сезоне Ольмо сыграл 4 матча в Бундеслиге, в которых не отличился результативными действиями.

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