"РБ Лейпциг" согласовал трансфер форварда "Ромы"

"РБ Лейпциг" в ближайшее время оформит переход чешского нападающего "Ромы" Патрика Шика, сообщает Goal.

По сведениям издания, форвард перейдет в немецкий клуб на правах аренды до окончания сезона-2019/20. Следующим летом "быки" будут иметь право выкупить трансфер форварда за 28 миллионов евро.

23-летний Шик выступает за "Рому" с 2017 года. Всего он провел за римский клуб 58 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с "волками" действует до лета 2022 года.

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