"РБ Лейпциг" стал первым финалистом Кубка Германии, обыграв "Гамбург"

В матче 1/2 финала Кубка Германии "РБ Лейпциг" обыграл "Гамбург" и завоевал путевку в финал. Победу "быкам" принесли голы Поульсена и Форсберга, а также автогол Яничича. У хозяев отличился Джатта.

В финале "РБ Лейпциг" сыграет с победителем матча "Вердер" - "Бавария", который состоится 24 апреля.

"Гамбург" – "РБ Лейпциг" - 1:3 (1:1)

Голы: Поульсен, 12 - 0:1, Джатта, 23 - 1:1, Яничич, 53 (автогол) - 1:2, Форсберг, 72 - 1:3

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Конате, Хальстенберг, Клостерманн, Забитцер (Айдара, 90), Лаймер, Кампль (Демме, 90), Форсберг (Мукиеле, 73), Вернер, Поульсен.

Не пропустите: Оливер Гласнер возглавит "Вольфсбург". | http://soccernews.ru