"РБ Лейпциг" стал первым финалистом Кубка Германии, обыграв "Гамбург"
В матче 1/2 финала Кубка Германии "РБ Лейпциг" обыграл "Гамбург" и завоевал путевку в финал. Победу "быкам" принесли голы Поульсена и Форсберга, а также автогол Яничича. У хозяев отличился Джатта.
В финале "РБ Лейпциг" сыграет с победителем матча "Вердер" - "Бавария", который состоится 24 апреля.
"Гамбург" – "РБ Лейпциг" - 1:3 (1:1)
Голы: Поульсен, 12 - 0:1, Джатта, 23 - 1:1, Яничич, 53 (автогол) - 1:2, Форсберг, 72 - 1:3
"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Конате, Хальстенберг, Клостерманн, Забитцер (Айдара, 90), Лаймер, Кампль (Демме, 90), Форсберг (Мукиеле, 73), Вернер, Поульсен.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|30
|70
|2
|Боруссия Дортмунд
|30
|69
|3
|РБ Лейпциг
|30
|61
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|30
|53
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|30
|51
|6
|Хоффенхайм
|30
|50
|7
|Байер Леверкузен
|30
|48
|8
|Вердер Бремен
|30
|46
|9
|Вольфсбург
|30
|46
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|30
|37
|11
|Герта
|30
|36
|12
|Майнц 05
|30
|36
|13
|Фрайбург
|30
|32
|14
|Аугсбург
|30
|31
|15
|Шальке
|30
|27
|16
|Штутгарт
|30
|21
|17
|ФК Нюрнберг
|30
|18
|18
|Ганновер 96
|30
|15