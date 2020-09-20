"РБ Лейпциг" стартовал с победы в Бундеслиге
В матче 1-го тура чемпионата Германии "РБ Лейпциг" на своем поле обыграл "Майнц" со счетом 3:1. Победу "быкам" принесли голы Эмиля Форсберга, Юссуфа Поульсена и Амаду Айдара. В составе гостей голом отметился Жан-Филипп Матета.
"РБ Лейпциг" - "Майнц" - 3:1 (2:0)
Голы: Форсберг, 17 (с пенальти) - 1:0, Поульсен, 21 - 2:0, Матета, 48 - 2:1, Айдара, 51 - 3:1
"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерманн, Хальстенберг, Упамекано, Анхелиньо, Кампль (Хенрихс, 77), Адамс, Айдара (Макуэле, 90+2), Ольмо (Хван Хи Чан, 69), Форсберг (Нкунку, 77), Поульсен
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20