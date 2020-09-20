"РБ Лейпциг" стартовал с победы в Бундеслиге

В матче 1-го тура чемпионата Германии "РБ Лейпциг" на своем поле обыграл "Майнц" со счетом 3:1. Победу "быкам" принесли голы Эмиля Форсберга, Юссуфа Поульсена и Амаду Айдара. В составе гостей голом отметился Жан-Филипп Матета.

"РБ Лейпциг" - "Майнц" - 3:1 (2:0)

Голы: Форсберг, 17 (с пенальти) - 1:0, Поульсен, 21 - 2:0, Матета, 48 - 2:1, Айдара, 51 - 3:1

"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерманн, Хальстенберг, Упамекано, Анхелиньо, Кампль (Хенрихс, 77), Адамс, Айдара (Макуэле, 90+2), Ольмо (Хван Хи Чан, 69), Форсберг (Нкунку, 77), Поульсен

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