"РБ Лейпциг" сыграл в результативную ничью с менхенгладбахской "Боруссией"

В матче 4-го тура немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" дома сыграл в результативную ничью с менхенгладбахской "Боруссией".

"РБ Лейпциг" - "Боруссия" - 2:2

Голы: Вернер, 17 - 1:0, Азар, 25 - 1:1 (пенальти), Огустин, 31 - 2:1, Штиндль, 61 - 2:2.

"РБ Лейпциг": Гуляси, Клостерманн, Ильзанкер, Упамекано, Бернардо, Кампль (Брума, 76), Лаймер, Кейта, Форсберг (Поульсен, 85), Огустин (Демме, 58), Вернер.

"Боруссия": Зоммер, Эльведи, Гинтер, Вестергор, Вендт, Хофманн (Херрманн, 46), Крамер, Закария, Азар, Штиндль, Раффаэл.

Удаление: Кейта, 83.

Напомним, ранее "Бавария" разгромила "Майнц". | soccernews.ru