"РБ Лейпциг" сыграл вничью с "Байером" в Бундеслиге
В матче 24-го тура чемпионата Германии "РБ Лейпциг" на своем поле сыграл вничью с "Байером" из Леверкузена. Гости открыли счет на 29-й минуте, отличился Леон Бэйли. Впрочем, через несколько минут равновесие восстановил Патрик Шик.
"РБ Лейпциг" остался на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги, но отставание клуба от лидирующей "Баварии" увеличилось до трех очков. "Байер" по-прежнему занимает пятое место.
"РБ Лейпциг" – "Байер" - 1:1 (1:1)
Голы: Бэйли, 29 - 0:1, Шик, 32 - 1:1
"РБ Лейпциг": Гулачи, Анхелиньо, Клостерманн, Упамекано, Мукиеле, Форсберг, Забитцер, Нкунку (Айдара, 76), Хальстенберг, Шик (Вольф, 82), Вернер (Поульсен, 71).
"Байер": Градецки, Та, Тапсоба, Бендер, Венделл, Амири, Демирбай, Хавертц, Паласиос (Арангис, 64), Бэйли (Диаби, 71), Аларио (Бельараби, 90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|24
|52
|2
|РБ Лейпциг
|23
|48
|3
|Боруссия Дортмунд
|24
|48
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|23
|46
|5
|Байер Леверкузен
|23
|43
|6
|Шальке
|24
|36
|7
|Вольфсбург
|24
|35
|8
|Хоффенхайм
|24
|34
|9
|Фрайбург
|24
|33
|10
|Унион Берлин
|24
|30
|11
|Кельн
|23
|29
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|23
|28
|13
|Аугсбург
|24
|27
|14
|Герта
|24
|27
|15
|Майнц 05
|24
|25
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|24
|21
|17
|Вердер Бремен
|23
|17
|18
|Падерборн
|24
|16