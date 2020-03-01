"РБ Лейпциг" сыграл вничью с "Байером" в Бундеслиге

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"РБ Лейпциг" сыграл вничью с "Байером" в Бундеслиге

В матче 24-го тура чемпионата Германии "РБ Лейпциг" на своем поле сыграл вничью с "Байером" из Леверкузена. Гости открыли счет на 29-й минуте, отличился Леон Бэйли. Впрочем, через несколько минут равновесие восстановил Патрик Шик.

"РБ Лейпциг" остался на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги, но отставание клуба от лидирующей "Баварии" увеличилось до трех очков. "Байер" по-прежнему занимает пятое место.

"РБ Лейпциг" – "Байер" - 1:1 (1:1)
Голы: Бэйли, 29 - 0:1, Шик, 32 - 1:1

"РБ Лейпциг": Гулачи, Анхелиньо, Клостерманн, Упамекано, Мукиеле, Форсберг, Забитцер, Нкунку (Айдара, 76), Хальстенберг, Шик (Вольф, 82), Вернер (Поульсен, 71).

"Байер": Градецки, Та, Тапсоба, Бендер, Венделл, Амири, Демирбай, Хавертц, Паласиос (Арангис, 64), Бэйли (Диаби, 71), Аларио (Бельараби, 90).

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