"РБ Лейпциг" сыграл вничью с дортмундской "Боруссией"

В рамках 25-го тура немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" на своём поле разошёлся миром с дортмундской "Боруссией". На гол Жана-Кевина Огюстена результативным ударом ответил Марко Ройс.

"РБ Лейпциг" – "Боруссия Д" - 1:1

Голы: Огюстен, 29 - 1:0, Ройс, 38 - 1:1.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Упамекано, Орбан, Клостерманн, Забитцер, Лаймер, Кампль (Ильзанкер, 66), Кейта, Форсберг (Брума, 61), Огюстен (Поульсен, 75), Вернер.

"Боруссия Д": Бюрки, Аканджи, Шмельцер, Пишчек, Топрак, Гетце (Филипп, 78), Вайгль, Шюррле, Дауд, Ройс (Пулишич, 88), Батшуайи.

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