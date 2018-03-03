"РБ Лейпциг" сыграл вничью с дортмундской "Боруссией"

Теги рб лейпцигборуссия дортмундмарко ройсжан-кевин огустин

"РБ Лейпциг" сыграл вничью с дортмундской "Боруссией"

В рамках 25-го тура немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" на своём поле разошёлся миром с дортмундской "Боруссией". На гол Жана-Кевина Огюстена результативным ударом ответил Марко Ройс.

"РБ Лейпциг" – "Боруссия Д" - 1:1

Голы: Огюстен, 29 - 1:0, Ройс, 38 - 1:1.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Упамекано, Орбан, Клостерманн, Забитцер, Лаймер, Кампль (Ильзанкер, 66), Кейта, Форсберг (Брума, 61), Огюстен (Поульсен, 75), Вернер.

"Боруссия Д": Бюрки, Аканджи, Шмельцер, Пишчек, Топрак, Гетце (Филипп, 78), Вайгль, Шюррле, Дауд, Ройс (Пулишич, 88), Батшуайи.

Не пропустите: "Шальке" и "Байер" выигрывают, и другие результаты 25-го тура Бундеслиги. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Два матча чемпионата Италии перенесены из-за смерти капитана "Фиорентины"

Два матча чемпионата Италии перенесены из-за смерти капитана "Фиорентины"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 24 60
2 Шальке 25 43
3 Боруссия Дортмунд 25 42
4 Айнтрахт Франкфурт 25 42
5 Байер Леверкузен 25 41
6 РБ Лейпциг 25 39
7 Хоффенхайм 25 35
8 Боруссия Менхенгладбах 25 35
9 Аугсбург 25 32
10 Ганновер 96 25 32
11 Герта 25 31
12 Штутгарт 24 30
13 Фрайбург 24 29
14 Вердер Бремен 25 27
15 Вольфсбург 25 25
16 Майнц 05 25 25
17 Гамбург 25 18
18 Кельн 24 17
Полная таблица

топ-5 тегов