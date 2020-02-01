"РБ Лейпциг" сыграл вничью с гладбахской "Боруссией" и пропустил "Баварию" на первое место

В 20-м туре немецкой Бундеслиги менхенгладбахская "Боруссия" не смогла удержать победу над "РБ Лейпцигом".

Из-за потери очков "Лейпциг" пропустил "Баварию" на первое место. "Боруссия" так и осталась на 4-м месте.

"РБ Лейпциг" - "Боруссия М" 2:2

Голы: Плеа, 24 - 0:1, Хофманн, 35 - 0:2, Шик, 50 - 1:2, Нкунку, 89 - 2:2

"РБ Лейпциг": Гулачи, Хальстенберг, Упамекано, Клостерманн, Мукиеле (Шик, 46), Лаймер, Адамс (Ольмо, 69), Нкунку, Забитцер, Форсберг (Поульсен, 46), Вернер.

"Боруссия М": Зоммер, Эльведи, Вендт, Гинтер, Лайнер, Нойхаус (Джонсон, 90), Хофманн, Закария, Крамер (Штробль, 29), Тюрам (Эмболо, 63), Плеа.

Предупреждения: Нойхаус (18), Плеа (61), Эльведи (61), Эмболо (69), Вернер (73).

Удаление: Плеа (61).

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