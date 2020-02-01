"РБ Лейпциг" сыграл вничью с гладбахской "Боруссией" и пропустил "Баварию" на первое место
В 20-м туре немецкой Бундеслиги менхенгладбахская "Боруссия" не смогла удержать победу над "РБ Лейпцигом".
Из-за потери очков "Лейпциг" пропустил "Баварию" на первое место. "Боруссия" так и осталась на 4-м месте.
"РБ Лейпциг" - "Боруссия М" 2:2
Голы: Плеа, 24 - 0:1, Хофманн, 35 - 0:2, Шик, 50 - 1:2, Нкунку, 89 - 2:2
"РБ Лейпциг": Гулачи, Хальстенберг, Упамекано, Клостерманн, Мукиеле (Шик, 46), Лаймер, Адамс (Ольмо, 69), Нкунку, Забитцер, Форсберг (Поульсен, 46), Вернер.
"Боруссия М": Зоммер, Эльведи, Вендт, Гинтер, Лайнер, Нойхаус (Джонсон, 90), Хофманн, Закария, Крамер (Штробль, 29), Тюрам (Эмболо, 63), Плеа.
Предупреждения: Нойхаус (18), Плеа (61), Эльведи (61), Эмболо (69), Вернер (73).
Удаление: Плеа (61).
Читайте также: "Бавария" и "Боруссия" добыли уверенные победы в 20-м туре Бундеслиги. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|20
|42
|2
|РБ Лейпциг
|19
|40
|3
|Боруссия Дортмунд
|20
|39
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|19
|38
|5
|Байер Леверкузен
|20
|34
|6
|Шальке
|20
|34
|7
|Хоффенхайм
|20
|33
|8
|Фрайбург
|19
|29
|9
|Аугсбург
|20
|26
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|20
|25
|11
|Вольфсбург
|19
|24
|12
|Унион Берлин
|20
|23
|13
|Герта
|20
|23
|14
|Кельн
|19
|20
|15
|Майнц 05
|20
|18
|16
|Вердер Бремен
|20
|17
|17
|Фортуна Дюссельдорф
|20
|16
|18
|Падерборн
|19
|15