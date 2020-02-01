"РБ Лейпциг" сыграл вничью с гладбахской "Боруссией" и пропустил "Баварию" на первое место

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"РБ Лейпциг" сыграл вничью с гладбахской "Боруссией" и пропустил "Баварию" на первое место

В 20-м туре немецкой Бундеслиги менхенгладбахская "Боруссия" не смогла удержать победу над "РБ Лейпцигом".

Из-за потери очков "Лейпциг" пропустил "Баварию" на первое место. "Боруссия" так и осталась на 4-м месте.

"РБ Лейпциг" - "Боруссия М" 2:2

Голы: Плеа, 24 - 0:1, Хофманн, 35 - 0:2, Шик, 50 - 1:2, Нкунку, 89 - 2:2

"РБ Лейпциг": Гулачи, Хальстенберг, Упамекано, Клостерманн, Мукиеле (Шик, 46), Лаймер, Адамс (Ольмо, 69), Нкунку, Забитцер, Форсберг (Поульсен, 46), Вернер.

"Боруссия М": Зоммер, Эльведи, Вендт, Гинтер, Лайнер, Нойхаус (Джонсон, 90), Хофманн, Закария, Крамер (Штробль, 29), Тюрам (Эмболо, 63), Плеа.

Предупреждения: Нойхаус (18), Плеа (61), Эльведи (61), Эмболо (69), Вернер (73).

Удаление: Плеа (61).

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 20 42
2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 19 40
3 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 20 39
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 19 38
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 20 34
6 Шальке Шальке 20 34
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 20 33
8 Фрайбург Фрайбург 19 29
9 Аугсбург Аугсбург 20 26
10 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 20 25
11 Вольфсбург Вольфсбург 19 24
12 Унион Берлин Унион Берлин 20 23
13 Герта Герта 20 23
14 Кельн Кельн 19 20
15 Майнц 05 Майнц 05 20 18
16 Вердер Бремен Вердер Бремен 20 17
17 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 20 16
18 Падерборн Падерборн 19 15
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