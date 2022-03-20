"РБ Лейпциг" Тедеско не смог обыграть "Айнтрахт"
Фото: инстаграм "Айнтрахта"/Автор неизвестен
В матче 27-го тура чемпионата Германии "РБ Лейпциг" и "Айнтрахт" сыграли вничью со счетом 0:0.
"РБ Лейпциг", набрав 45 очков, занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги. "Айнтрахт" с 38 очками поднялся на восьмую позицию.
"РБ Лейпциг" – "Айнтрахт" - 0:0
"РБ Лейпциг": Гулачи, Хенрихс, Орбан, Гвардиол, Симакан, Анхелиньо, Айдара, Собослаи, Кампль (Форсберг, 60), Лаймер, Ольмо, Нкунку, Андре Силва (Поульсен, 72).
"Айнтрахт": Трапп, Хинтереггер, Ндика, Тута, Кнауфф (Ленц, 80), Костич, Роде (Хрустич, 46), Камада, Якич, Линдстрем (Хеуге, 66), Борре.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20