"РБ Лейпциг" Тедеско не смог обыграть "Айнтрахт"

Фото: инстаграм "Айнтрахта"/Автор неизвестен

В матче 27-го тура чемпионата Германии "РБ Лейпциг" и "Айнтрахт" сыграли вничью со счетом 0:0.

"РБ Лейпциг", набрав 45 очков, занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги. "Айнтрахт" с 38 очками поднялся на восьмую позицию.

"РБ Лейпциг" – "Айнтрахт" - 0:0

"РБ Лейпциг": Гулачи, Хенрихс, Орбан, Гвардиол, Симакан, Анхелиньо, Айдара, Собослаи, Кампль (Форсберг, 60), Лаймер, Ольмо, Нкунку, Андре Силва (Поульсен, 72).

"Айнтрахт": Трапп, Хинтереггер, Ндика, Тута, Кнауфф (Ленц, 80), Костич, Роде (Хрустич, 46), Камада, Якич, Линдстрем (Хеуге, 66), Борре.

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