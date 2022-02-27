"РБ Лейпциг" Тедеско одержал третью победу подряд в Бундеслиге

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"РБ Лейпциг" Тедеско одержал третью победу подряд в Бундеслиге

Фото: инстаграм "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен

В матче 24-го тура чемпионата Германии "РБ Лейпциг" на выезде обыграл "Бохум" со счетом 1:0.

Единственный гол в концовке забил Кристофер Нкунку. Для "РБ Лейпциг" победа стала третьей подряд.

"РБ Лейпциг", набрав 40 очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Бохум" с 29 очками остался на 11-й позиции.

"Бохум" – "РБ Лейпциг" - 0:1 (0:0)
Гол: Нкунку, 82 - 0:1

"Бохум": Риманн, Гамбоа, Ляйтш, Белла-Кочап, Данило Соарес, Лосилла, Реджбечай, Левен (Блум, 86), Польтер (Локадия, 71), Асано (Хольтманн, 72), Пантович (Антви-Аджей, 72).

"РБ Лейпциг":  Гулачи, Мукиеле (Хенрихс, 72), Орбан, Клостерманн, Симакан, Анхелиньо, Форсберг (Лаймер, 81), Адамс (Ольмо, 59), Айдара, Собослаи (Нкунку, 58), Поульсен (Андре Силва, 58).

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