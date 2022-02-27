"РБ Лейпциг" Тедеско одержал третью победу подряд в Бундеслиге
Фото: инстаграм "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен
В матче 24-го тура чемпионата Германии "РБ Лейпциг" на выезде обыграл "Бохум" со счетом 1:0.
Единственный гол в концовке забил Кристофер Нкунку. Для "РБ Лейпциг" победа стала третьей подряд.
"РБ Лейпциг", набрав 40 очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Бохум" с 29 очками остался на 11-й позиции.
"Бохум" – "РБ Лейпциг" - 0:1 (0:0)
Гол: Нкунку, 82 - 0:1
"Бохум": Риманн, Гамбоа, Ляйтш, Белла-Кочап, Данило Соарес, Лосилла, Реджбечай, Левен (Блум, 86), Польтер (Локадия, 71), Асано (Хольтманн, 72), Пантович (Антви-Аджей, 72).
"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле (Хенрихс, 72), Орбан, Клостерманн, Симакан, Анхелиньо, Форсберг (Лаймер, 81), Адамс (Ольмо, 59), Айдара, Собослаи (Нкунку, 58), Поульсен (Андре Силва, 58).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20