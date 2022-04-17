"РБ Лейпциг" Тедеско победил "Байер" в чемпионате Германии

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"РБ Лейпциг" Тедеско победил "Байер" в чемпионате Германии

Фото: твиттер "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен

В матче 30-го тура чемпионата Германии "РБ Лейпциг" на выезде обыграл "Байер" со счетом 1:0.

Единственный гол в середине второго тайма забил Доминик Собослаи.

"РБ Лейпциг", набрав 54 очка, вышел на третье место в турнирной таблице Бундеслиги. "Байер" с 52 очками опустился на четвертую позицию.

"Байер" – "РБ Лейпциг" - 0:1 (0:0)
Гол: Собослаи, 69 - 0:1

"Байер": Градецки, Коссуну, Та (Демирбай, 74), Тапсоба, Инкапиэ (Азмун, 88), Баккер, Арангис, Андрих (Аларио, 80), Паласиос (Паулиньо, 74), Шик, Диаби.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле, Орбан, Клостерманн, Гвардиол, Хальстенберг (Анхелиньо, 73), Форсберг (Ольмо, 58), Адамс (Хенрихс, 83), Собослаи, Поульсен (Лаймер, 58), Андре Силва (Нкунку, 46).

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