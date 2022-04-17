"РБ Лейпциг" Тедеско победил "Байер" в чемпионате Германии
Фото: твиттер "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен
В матче 30-го тура чемпионата Германии "РБ Лейпциг" на выезде обыграл "Байер" со счетом 1:0.
Единственный гол в середине второго тайма забил Доминик Собослаи.
"РБ Лейпциг", набрав 54 очка, вышел на третье место в турнирной таблице Бундеслиги. "Байер" с 52 очками опустился на четвертую позицию.
"Байер" – "РБ Лейпциг" - 0:1 (0:0)
Гол: Собослаи, 69 - 0:1
"Байер": Градецки, Коссуну, Та (Демирбай, 74), Тапсоба, Инкапиэ (Азмун, 88), Баккер, Арангис, Андрих (Аларио, 80), Паласиос (Паулиньо, 74), Шик, Диаби.
"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле, Орбан, Клостерманн, Гвардиол, Хальстенберг (Анхелиньо, 73), Форсберг (Ольмо, 58), Адамс (Хенрихс, 83), Собослаи, Поульсен (Лаймер, 58), Андре Силва (Нкунку, 46).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20