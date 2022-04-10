"РБ Лейпциг" Тедеско разгромил "Хоффенхайм" в Бундеслиге

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"РБ Лейпциг" Тедеско разгромил "Хоффенхайм" в Бундеслиге

Фото: твиттер "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен

В матче 29-го тура чемпионата Германии "РБ Лейпциг" на своем поле разгромил "Хоффенхайм" со счетом 3:0.

Победу хозяевам принесли голы Кристофера Нкунку, Марселя Хальстенберга и Доминика Собослаи.

"РБ Лейпциг", набрав 51 очко, занимает четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Хоффенхайм" с 44 очками остался на шестой позиции.

"РБ Лейпциг" – "Хоффенхайм" - 3:0 (3:0)
Голы: Нкунку, 5 - 1:0, Хальстенберг, 20 - 2:0, Собослаи, 44 - 3:0

"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле, Орбан, Гвардиол, Симакан (Клостерманн, 63), Хальстенберг (Анхелиньо, 63), Кампль (Ольмо, 80), Форсберг, Лаймер (Адамс, 46), Собослаи, Нкунку (Поульсен, 63).

"Хоффенхайм": Бауманн, Нордтвейт, Пош, Ричардс, Кадержабек, Самассеку, Баумгартнер (Даббур, 70), Штиллер, Бебу (Сков, 80), Крамарич, Рюттер (Бруун Ларсен, 70).

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