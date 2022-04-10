"РБ Лейпциг" Тедеско разгромил "Хоффенхайм" в Бундеслиге
Фото: твиттер "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен
В матче 29-го тура чемпионата Германии "РБ Лейпциг" на своем поле разгромил "Хоффенхайм" со счетом 3:0.
Победу хозяевам принесли голы Кристофера Нкунку, Марселя Хальстенберга и Доминика Собослаи.
"РБ Лейпциг", набрав 51 очко, занимает четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Хоффенхайм" с 44 очками остался на шестой позиции.
"РБ Лейпциг" – "Хоффенхайм" - 3:0 (3:0)
Голы: Нкунку, 5 - 1:0, Хальстенберг, 20 - 2:0, Собослаи, 44 - 3:0
"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле, Орбан, Гвардиол, Симакан (Клостерманн, 63), Хальстенберг (Анхелиньо, 63), Кампль (Ольмо, 80), Форсберг, Лаймер (Адамс, 46), Собослаи, Нкунку (Поульсен, 63).
"Хоффенхайм": Бауманн, Нордтвейт, Пош, Ричардс, Кадержабек, Самассеку, Баумгартнер (Даббур, 70), Штиллер, Бебу (Сков, 80), Крамарич, Рюттер (Бруун Ларсен, 70).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20