"РБ Лейпциг" Тедеско разгромил "Майнц", "Байер" вырвал ничью в матче с "Унион Берлин"

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"РБ Лейпциг" Тедеско разгромил "Майнц", "Байер" вырвал ничью в матче с "Унион Берлин"Фото: твиттер "РБ Лейпциг"

Представляем результаты матчей 18-го тура немецкой Бундеслиги.

"РБ Лейпциг" - "Майнц" 4:1

Голы: Андре Силва (пен), 21 - 1:0, Собослаи, 47 - 2:0, Ли Чжэ Сон, 57 - 2:1, Нкунку, 58 - 3:1, Андре Силва, 61 - 4:1

"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерманн (Вош, 82), Орбан, Гвардиол, Симакан, Анхелиньо, Кампль, Адамс, Собослаи (Рэбигер, 87), Поульсен (Нкунку, 46), Андре Силва (Новоа, 69).

"Майнц": Центнер, Бросински, Белль, Видмер, Хак, Аарон Мартин (Лукоки, 82), Боэтиюс (Баррейро, 65), Ли Чжэ Сон (Папела, 82), Штах, Онисиво (Небель, 82), Буркардт (Немет, 65).

Удаление: Хак (19).  


"Байер" - "Унион Берлин" 2:2

Голы: Шик, 38 - 1:0, Премель, 45 - 1:1, Премель, 50 - 1:2, Та, 84 - 2:2

"Байер": Градецки, Фримпонг (Аларио, 83), Та, Инкапиэ, Баккер, Демирбай (Бельараби, 77), Андрих, Виртц, Шик, Диаби, Паулиньо (Адли, 77).

"Унион Берлин": Люте, Триммель (Рюэрсон, 77), Кнохе, Фридрих, Йеккель, Гиссельманн (Очипка, 26), Харагути (Озтуналы, 46), Хедира, Премель (Мевальд, 71), Крузе, Беренс (Фогльзаммер, 46).


"Фрайбург" - "Арминия" 2:2

Голы: Хаберер, 6 - 1:0, Чжон Ву Ен, 46 - 2:0, Окугава, 60 - 2:1, Ласм, 87 - 2:2

"Фрайбург": Упхофф, Кюблер, Линхарт, Шлоттербек (Гульде, 70), Гюнтер, Хефлер, Хаберер (Эггештайн, 63), Грифо, Шаллаи (Шаде, 70), Чжон Ву Ен (Демирович, 87), Хелер.

"Арминия": Ортега, Брюннер, Нильссон (Рамуш, 82), Пипер (Барретт-Лаурсен, 85), Андраде, Шопф, Окугава, Василиадис (Кастро, 82), Виммер, Зерра (Хак, 66), Крюгер (Ласм, 66).


"Хоффенхайм" - "Аугсбург" 3:1

Голы: Грегорич, 5 - 0:1, Бебу, 38 - 1:1, Бебу, 44 - 2:1, Раум, 90 - 3:1

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек (Акпогума, 37), Фогт, Пош, Ричардс, Раум, Гайгер, Баумгартнер, Крамарич, Даббур (Рюттер, 72), Бебу (Штиллер, 72).

"Аугсбург": Гикевич, Гумны, Гауэлеу (Калиджури, 83), Удуохай, Яго, Хан, Дорш, Майер (Моравек, 67), Варгас (Саренрен Базее, 67), Грегорич (Нидерлехнер, 60), Зекири (Пепи, 60).


"Гройтер" - "Штутгарт" 0:0

"Гройтер": Бурхерт, Майерхефер, Виргевер, Грисбек, Иттер (Виллемс, 77), Бауэр, Зегуин, Грин, Тилльманн, Дудзяк (Абиама, 77), Кристиансен, Левелинг (Нильсен, 62), Хргота.

"Штутгарт": Мюллер, Штенцель, Антон, Ито, Соса, Массимо (Тибиди, 81), Эглофф, Эндо, Мангаля, Ферстер (Беяз, 62), Фюрих, Калайджич.

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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
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