"РБ Лейпциг" Тедеско разгромил "Майнц", "Байер" вырвал ничью в матче с "Унион Берлин"
Фото: твиттер "РБ Лейпциг"
Представляем результаты матчей 18-го тура немецкой Бундеслиги.
"РБ Лейпциг" - "Майнц" 4:1
Голы: Андре Силва (пен), 21 - 1:0, Собослаи, 47 - 2:0, Ли Чжэ Сон, 57 - 2:1, Нкунку, 58 - 3:1, Андре Силва, 61 - 4:1
"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерманн (Вош, 82), Орбан, Гвардиол, Симакан, Анхелиньо, Кампль, Адамс, Собослаи (Рэбигер, 87), Поульсен (Нкунку, 46), Андре Силва (Новоа, 69).
"Майнц": Центнер, Бросински, Белль, Видмер, Хак, Аарон Мартин (Лукоки, 82), Боэтиюс (Баррейро, 65), Ли Чжэ Сон (Папела, 82), Штах, Онисиво (Небель, 82), Буркардт (Немет, 65).
Удаление: Хак (19).
"Байер" - "Унион Берлин" 2:2
Голы: Шик, 38 - 1:0, Премель, 45 - 1:1, Премель, 50 - 1:2, Та, 84 - 2:2
"Байер": Градецки, Фримпонг (Аларио, 83), Та, Инкапиэ, Баккер, Демирбай (Бельараби, 77), Андрих, Виртц, Шик, Диаби, Паулиньо (Адли, 77).
"Унион Берлин": Люте, Триммель (Рюэрсон, 77), Кнохе, Фридрих, Йеккель, Гиссельманн (Очипка, 26), Харагути (Озтуналы, 46), Хедира, Премель (Мевальд, 71), Крузе, Беренс (Фогльзаммер, 46).
"Фрайбург" - "Арминия" 2:2
Голы: Хаберер, 6 - 1:0, Чжон Ву Ен, 46 - 2:0, Окугава, 60 - 2:1, Ласм, 87 - 2:2
"Фрайбург": Упхофф, Кюблер, Линхарт, Шлоттербек (Гульде, 70), Гюнтер, Хефлер, Хаберер (Эггештайн, 63), Грифо, Шаллаи (Шаде, 70), Чжон Ву Ен (Демирович, 87), Хелер.
"Арминия": Ортега, Брюннер, Нильссон (Рамуш, 82), Пипер (Барретт-Лаурсен, 85), Андраде, Шопф, Окугава, Василиадис (Кастро, 82), Виммер, Зерра (Хак, 66), Крюгер (Ласм, 66).
"Хоффенхайм" - "Аугсбург" 3:1
Голы: Грегорич, 5 - 0:1, Бебу, 38 - 1:1, Бебу, 44 - 2:1, Раум, 90 - 3:1
"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек (Акпогума, 37), Фогт, Пош, Ричардс, Раум, Гайгер, Баумгартнер, Крамарич, Даббур (Рюттер, 72), Бебу (Штиллер, 72).
"Аугсбург": Гикевич, Гумны, Гауэлеу (Калиджури, 83), Удуохай, Яго, Хан, Дорш, Майер (Моравек, 67), Варгас (Саренрен Базее, 67), Грегорич (Нидерлехнер, 60), Зекири (Пепи, 60).
"Гройтер" - "Штутгарт" 0:0
"Гройтер": Бурхерт, Майерхефер, Виргевер, Грисбек, Иттер (Виллемс, 77), Бауэр, Зегуин, Грин, Тилльманн, Дудзяк (Абиама, 77), Кристиансен, Левелинг (Нильсен, 62), Хргота.
"Штутгарт": Мюллер, Штенцель, Антон, Ито, Соса, Массимо (Тибиди, 81), Эглофф, Эндо, Мангаля, Ферстер (Беяз, 62), Фюрих, Калайджич.
Читайте также: "Бавария" уступила "Боруссии" Менхенгладбах в Бундеслиге. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Официально: Инсинье летом перейдет в "Торонто"
-
"Реал Сосьедад" минимально переиграл "Сельту"
-
Возвращение Погба после травмы затягивается
-
Лапорта уверен, что Холанд перейдет в "Барселону"
-
"РБ Лейпциг" Тедеско разгромил "Майнц", "Байер" вырвал ничью в матче с "Унион Берлин"
-
"Наполи" объявил об аренде защитника "Манчестер Юнайтед"
-
"Рома" арендовала хавбека "Арсенала"
-
Влахович - главная цель "Атлетико" на лето
-
"Барселона" может вернуть своего воспитанника на замену Дембеле
-
"Леванте" обыграл "Мальорку" в матче Ла Лиги
-
Шевченко поделился трансферными планами "Дженоа"
-
"Ростов" и "Рубин" поборются за игрока молодежной сборной Швеции
-
"Барселона" подписала 17-летнего таланта из "Айнтрахта"
-
ЦСКА нацелился на хавбека "Севильи"
-
В "Наполи" отреагировали на слухи об интересе к Дивееву
-
Мората расстроен из-за сорвавшегося перехода в "Барселону"
-
Два клуба РПЛ поспорят за форварда "Локомотива" Лисаковича
-
Назван лучший игрок Серии А в декабре
-
Игрок "Краснодара" хочет перейти в "Галатасарай"
-
Месси пропустит матч с "Лионом": названа причина
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20