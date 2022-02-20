"РБ Лейпциг" Тедеско уничтожил "Герту" в Бундеслиге
Фото: инстаграм "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен
В матче 23-го тура чемпионата Германии "РБ Лейпциг" под руководством Доменико Тедеско на выезде разгромил "Герту" со счетом 6:1.
Победу гостям принесли дубль Кристофера Нкунку, голы Бенджамина Хенрихса, Дани Ольмо, Амаду Айдары и Юссуфа Поульсена. В составе хозяев отличился Стеван Йоветич.
"РБ Лейпциг", набрав 37 очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Герта" с 23 очками осталась на 15-й позиции.
"Герта" – "РБ Лейпциг" - 1:6 (0:1)
Голы: Хенрихс, 20 - 0:1, Йоветич, 48 - 1:1, Нкунку, 64 (с пенальти) - 1:2, Нкунку, 67 - 1:3, Ольмо, 74 - 1:4, Айдара, 81 - 1:5, Поульсен, 89 - 1:6
"Герта": Шволов, Пекарик, Кемпф, Гехтер, Бьеркан, Дарида, Тузар, Аскасибар, Йоветич (Маолида, 70), Бельфодиль (Зельке, 76), Рихтер (Каде, 76).
"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле, Орбан, Гвардиол, Симакан (Клостерманн, 46), Хенрихс (Адамс, 80), Форсберг (Лаймер, 60), Айдара, Собослаи (Ольмо, 60), Нкунку (Андре Силва, 70), Поульсен.
Удаления: Кемпф (62), Аскасибар (83).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20