"РБ Лейпциг" Тедеско уничтожил "Герту" в Бундеслиге

Фото: инстаграм "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен

В матче 23-го тура чемпионата Германии "РБ Лейпциг" под руководством Доменико Тедеско на выезде разгромил "Герту" со счетом 6:1.

Победу гостям принесли дубль Кристофера Нкунку, голы Бенджамина Хенрихса, Дани Ольмо, Амаду Айдары и Юссуфа Поульсена. В составе хозяев отличился Стеван Йоветич.

"РБ Лейпциг", набрав 37 очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Герта" с 23 очками осталась на 15-й позиции.

"Герта" – "РБ Лейпциг" - 1:6 (0:1)

Голы: Хенрихс, 20 - 0:1, Йоветич, 48 - 1:1, Нкунку, 64 (с пенальти) - 1:2, Нкунку, 67 - 1:3, Ольмо, 74 - 1:4, Айдара, 81 - 1:5, Поульсен, 89 - 1:6

"Герта": Шволов, Пекарик, Кемпф, Гехтер, Бьеркан, Дарида, Тузар, Аскасибар, Йоветич (Маолида, 70), Бельфодиль (Зельке, 76), Рихтер (Каде, 76).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле, Орбан, Гвардиол, Симакан (Клостерманн, 46), Хенрихс (Адамс, 80), Форсберг (Лаймер, 60), Айдара, Собослаи (Ольмо, 60), Нкунку (Андре Силва, 70), Поульсен.

Удаления: Кемпф (62), Аскасибар (83).

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