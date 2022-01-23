"РБ Лейпциг" Тедеско выиграл третий матч подряд в Бундеслиге
Фото: инстаграм "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен
В матче 20-го тура чемпионата Германии "РБ Лейпциг" на своем поле обыграл "Вольфсбург" со счетом 2:0.
Победу "быкам" принесли голы Вилли Орбана и Йошко Гвардиола.
"РБ Лейпциг", набрав 31 очко, вышел на шестое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Вольфсбург" с 21 очком остался на 15-й позиции.
"РБ Лейпциг" – "Вольфсбург" - 2:0 (0:0)
Голы: Орбан, 76 - 1:0, Гвардиол, 84 - 2:0
"РБ Лейпциг": Гулачи, Хенрихс (Клостерманн, 56), Орбан, Гвардиол, Симакан (Мукиеле, 74), Анхелиньо, Кампль, Лаймер (Адамс, 55), Нкунку (Поульсен, 81), Андре Силва, Новоа (Ольмо, 55).
"Вольфсбург": Кастельс, Брукс, Борнаув, Лакруа, Руссийон, Баку, Арнольд, Герхардт (Нмеча, 79), Вранкс (Лукебакио, 79), Вегорст, Вальдшмидт (Филипп, 46).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20