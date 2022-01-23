"РБ Лейпциг" Тедеско выиграл третий матч подряд в Бундеслиге

Фото: инстаграм "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен

В матче 20-го тура чемпионата Германии "РБ Лейпциг" на своем поле обыграл "Вольфсбург" со счетом 2:0.

Победу "быкам" принесли голы Вилли Орбана и Йошко Гвардиола.

"РБ Лейпциг", набрав 31 очко, вышел на шестое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Вольфсбург" с 21 очком остался на 15-й позиции.

"РБ Лейпциг" – "Вольфсбург" - 2:0 (0:0)

Голы: Орбан, 76 - 1:0, Гвардиол, 84 - 2:0

"РБ Лейпциг": Гулачи, Хенрихс (Клостерманн, 56), Орбан, Гвардиол, Симакан (Мукиеле, 74), Анхелиньо, Кампль, Лаймер (Адамс, 55), Нкунку (Поульсен, 81), Андре Силва, Новоа (Ольмо, 55).

"Вольфсбург": Кастельс, Брукс, Борнаув, Лакруа, Руссийон, Баку, Арнольд, Герхардт (Нмеча, 79), Вранкс (Лукебакио, 79), Вегорст, Вальдшмидт (Филипп, 46).

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