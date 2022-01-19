"РБ Лейпциг" Тедеско вышел в 1/4 финала Кубка Германии, гладбахская "Боруссия" вылетела
Фото: инстаграм "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен
Состоялись два матча 1/8 финала Кубка Германии. "РБ Лейпциг" под руководством Доменико Тедеско обыграла "Ганзу", "Ганновер" разгромил менхенгладбахскую "Боруссию".
"Ганновер" – "Боруссия" Менхенгладбах - 3:0 (2:0)
Голы: Байер, 4 - 1:0, Керк, 36 (с пенальти) - 2:0, Байер, 51 - 2:0
"Ганновер": Цилер, Дем, Франке, Бернер, Хульт (Окс, 78), Кайзер, Керк (Эрнст, 64), Ондуа, Майна (Штольце, 64), Вайдандт (Тойхерт, 72), Байер (Эннали, 72).
"Боруссия" М: Зоммер, Лайнер (Херрманн, 67), Гинтер, Эльведи, Фридрих, Скалли (Нетц, 67), Штиндль, Нойхаус, Коне, Плеа (Эмболо, 46), Тюрам (Закария, 46).
"РБ Лейпциг" – "Ганза" - 2:0 (1:0)
Голы: Поульсен, 6 - 1:0, Ольмо, 82 - 2:0
"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерманн, Орбан, Гвардиол, Симакан (Ольмо, 81), Анхелиньо, Хенрихс (Лаймер, 74), Кампль (Бонна, 86), Нкунку (Новоа, 86), Адамс, Поульсен (Андре Силва, 46).
"Ганза": Кольке, Ридель, Майсснер, Россбах (Мэлоун, 46), Майер, Ротер (Шумахер, 83), Ингельссон, Райн (Бан, 46), Риццуто (Найдхарт, 46), Манси, Мамба (Фролинг, 69).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20