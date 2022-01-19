"РБ Лейпциг" Тедеско вышел в 1/4 финала Кубка Германии, гладбахская "Боруссия" вылетела

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"РБ Лейпциг" Тедеско вышел в 1/4 финала Кубка Германии, гладбахская "Боруссия" вылетела

Фото: инстаграм "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен

Состоялись два матча 1/8 финала Кубка Германии. "РБ Лейпциг" под руководством Доменико Тедеско обыграла "Ганзу", "Ганновер" разгромил менхенгладбахскую "Боруссию".

"Ганновер" – "Боруссия" Менхенгладбах - 3:0 (2:0)
Голы: Байер, 4 - 1:0, Керк, 36 (с пенальти) - 2:0, Байер, 51 - 2:0

"Ганновер": Цилер, Дем, Франке, Бернер, Хульт (Окс, 78), Кайзер, Керк (Эрнст, 64), Ондуа, Майна (Штольце, 64), Вайдандт (Тойхерт, 72), Байер (Эннали, 72).

"Боруссия" М: Зоммер, Лайнер (Херрманн, 67), Гинтер, Эльведи, Фридрих, Скалли (Нетц, 67), Штиндль, Нойхаус, Коне, Плеа (Эмболо, 46), Тюрам (Закария, 46).

"РБ Лейпциг" – "Ганза" - 2:0 (1:0)
Голы: Поульсен, 6 - 1:0, Ольмо, 82 - 2:0

"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерманн, Орбан, Гвардиол, Симакан (Ольмо, 81), Анхелиньо, Хенрихс (Лаймер, 74), Кампль (Бонна, 86), Нкунку (Новоа, 86), Адамс, Поульсен (Андре Силва, 46).

"Ганза": Кольке, Ридель, Майсснер, Россбах (Мэлоун, 46), Майер, Ротер (Шумахер, 83), Ингельссон, Райн (Бан, 46), Риццуто (Найдхарт, 46), Манси, Мамба (Фролинг, 69).

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3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
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