"РБ Лейпциг" Тедеско вышел в финал Кубка Германии

Фото: твиттер "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен

В матче 1/2 финала Кубка Германии "РБ Лейпциг" победил "Унион" со счетом 2:1 и пробился в финал.

Победу "быкам" принесли голы Андре Силвы и Эмиля Форсберга. В составе берлинцев отличился Шералдо Беккер.

"РБ Лейпциг" – "Унион" - 2:1 (0:1)

Голы: Беккер, 25 - 0:1, Андре Силва, 61 (с пенальти) - 1:1, Форсберг, 90 - 2:1

"РБ Лейпциг": Гулачи, Хенрихс, Орбан, Гвардиол (Хальстенберг, 90), Симакан, Анхелиньо, Лаймер, Ольмо, Собослаи (Форсберг, 62), Нкунку, Андре Силва (Поульсен, 90).

"Унион": Реннов, Триммель, Кнохе, Баумгартль, Йеккель (Беренс, 90), Очипка, Харагути (Шафер, 64), Хедира, Премель (Мевальд, 90), Беккер (Фогльзаммер, 77), Авонийи (Михель, 77).

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