"РБ Лейпциг" Тедеско вышел в финал Кубка Германии
Фото: твиттер "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен
В матче 1/2 финала Кубка Германии "РБ Лейпциг" победил "Унион" со счетом 2:1 и пробился в финал.
Победу "быкам" принесли голы Андре Силвы и Эмиля Форсберга. В составе берлинцев отличился Шералдо Беккер.
"РБ Лейпциг" – "Унион" - 2:1 (0:1)
Голы: Беккер, 25 - 0:1, Андре Силва, 61 (с пенальти) - 1:1, Форсберг, 90 - 2:1
"РБ Лейпциг": Гулачи, Хенрихс, Орбан, Гвардиол (Хальстенберг, 90), Симакан, Анхелиньо, Лаймер, Ольмо, Собослаи (Форсберг, 62), Нкунку, Андре Силва (Поульсен, 90).
"Унион": Реннов, Триммель, Кнохе, Баумгартль, Йеккель (Беренс, 90), Очипка, Харагути (Шафер, 64), Хедира, Премель (Мевальд, 90), Беккер (Фогльзаммер, 77), Авонийи (Михель, 77).
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|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20