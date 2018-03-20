"РБ Лейпциг" теряет Наби Кейта

Полузащитник "РБ Лейпциг" Наби Кейта травмировался в воскресном матче против "Баварии", сообщает официальный сайт клуба.

У 23-летнего гвинейца выявлено повреждение поясничного отдела позвоночника. Кроме того, у футболиста поднялась температура из-за вирусной инфекции.

Сроки восстановления хавбека пока неизвестны, однако уже понятно, что он не отправится в расположение своей национальной сборной.

В этом сезоне Кейта сыграл за "РБ Лейпциг" 31 матч, забил 8 голов и сделал 5 ассистов. | http://soccernews.ru