"РБ Лейпциг" теряет Наби Кейта

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"РБ Лейпциг" теряет Наби Кейта

Полузащитник "РБ Лейпциг" Наби Кейта травмировался в воскресном матче против "Баварии", сообщает официальный сайт клуба.

У 23-летнего гвинейца выявлено повреждение поясничного отдела позвоночника. Кроме того, у футболиста поднялась температура из-за вирусной инфекции.

Сроки восстановления хавбека пока неизвестны, однако уже понятно, что он не отправится в расположение своей национальной сборной.

В этом сезоне Кейта сыграл за "РБ Лейпциг" 31 матч, забил 8 голов и сделал 5 ассистов. | http://soccernews.ru

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