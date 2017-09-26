"РБ Лейпциг" теряет Вернера

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"РБ Лейпциг" теряет Вернера

Форвард "РБ Лейпциг" Тимо Вернер травмировался в игре с "Бешикташем".

На 32-й минуте Вернер покинул поле, вместо него вышел Лукас Клостерманн.

Отметим, что Вернер - лучший бомбардир клуба в текущем сезоне.

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