"РБ Лейпциг" требует за Наби Кейта 80 миллионов евро

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"РБ Лейпциг" требует за Наби Кейта 80 миллионов евро

"Ливерпуль" хочет купить полузащитника "РБ Лейпциг" Наби Кейта, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, "красные" намерены подписать 22-летнего гвинейца этим летом, однако проблемой может стать стоимость футболиста - "быки" требуют за своего ведущего игрока 80 милионов евро.

В минувшем сезоне Кейта сыграл за "РБ Лейпциг" 32 матча, забил 8 голов и сделал 7 результативных передач.

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