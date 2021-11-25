"РБ Лейпциг" уничтожил "Брюгге" в Лиге чемпионов

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"РБ Лейпциг" уничтожил "Брюгге" в Лиге чемпионов

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "РБ Лейпциг" на выезде разгромил "Брюгге" со счетом 5:0.

Победу немецкому клубу принесли дубли Кристофера Нкунку и Эмиля Форсберга, а также гол Андре Силвы.

"РБ Лейпциг", набрав четыре очка, вышел на третье место в турнирной таблице группы А. "Брюгге" с четырьмя очками опустился на последнюю, четвертую позицию.

"Брюгге" Бельгия – "РБ Лейпциг" Германия - 0:5 (0:4)
Голы: Нкунку, 12 - 0:1, Форсберг, 17 (с пенальти) - 0:2, Андре Силва, 26 - 0:3, Форсберг, 45 - 0:4, Нкунку, 90 - 0:5

"Брюгге": Миньоле, ван дер Бремпт (Мехеле, 60), Мата, Хендри, Нсоки (Рикка, 46), Соуа (Искьердо, 82), Ванакен, Баланта, де Кетеларе (Уэсли, 82), Дост (Ритс, 46), Ланг.

"РБ Лейпциг": Жозеп Мартинес, Мукиеле, Клостерманн (Хенрихс, 62), Гвардиол (Бонна, 80), Анхелиньо, Лаймер (Мориба, 62), Форсберг, Кампль, Нкунку, Андре Силва, Бробби (Новоа, 66).

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